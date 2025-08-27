گزارش تصویری از مراسم عطر افشانی گلزار شهدای شهرستان هریس در هفته دولت + عکس و فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دولت مراسم عطر افشانی و غبارروبی گلزار شهدای شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی با حضور حجت الاسلام والمسلمین گلدوست امام جمعه شهرستان، عبدالهی فرماندار شهرستان هریس، سرهنگ عبادی فرمانده سپاه ناحیه هریس و اعضای شورای اداری و شورای تامین شهرستان هریس و اهالی ولایی و انقلابی این شهرستان برگزار شد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنی