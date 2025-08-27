گزارش تصویری از مراسم عطر افشانی گلزار شهدای شهرستان هریس در هفته دولت + عکس و فیلم

شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته دولت فیلم و تصاویری از مراسم عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدا در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دولت مراسم عطر افشانی و غبارروبی گلزار شهدای شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی با حضور حجت الاسلام والمسلمین گلدوست امام جمعه شهرستان، عبدالهی فرماندار شهرستان هریس، سرهنگ عبادی فرمانده سپاه ناحیه هریس و اعضای شورای اداری و شورای تامین شهرستان هریس و اهالی ولایی و انقلابی این شهرستان برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

 

گزارش تصویری از مراسم عطر افشانی گلزار شهدای شهرستان هریس در هفته دولت

