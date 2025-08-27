ارتش اسرائیل مردم جنوب لبنان را تهدید کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شاهدان عینی در جنوب لبنان گزارش دادند که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل اعلامیه‌های کاغذی را در حومه شهر العدیسه پرتاب کرد که حاوی تهدید مستقیم علیه ساکنان این منطقه بود.

یک فروند پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه اعلامیه‌هایی در جنوب لبنان پخش کرد که در آنها به مسئولان محلی مرتبط با حزب الله هشدار داده شده و از ساکنان منطقه درخواست شده است از این افراد فاصله بگیرند زیرا آنها جزء اهداف تل‌آویو محسوب می‌شوند.

این اعلامیه‌ها روی شهرک‌های جنوب لبنان از جمله العدیسه و کفرکلا ریخته شد. در این اعلامیه‌ها به شهروندان هشدار داده شده است «از آنها (مسئولان محلی مرتبط با حزب‌الله) فاصله بگیرید، وگرنه شما و خانواده‌تان هزینه سنگینی خواهید پرداخت».

تاکنون مقامات لبنانی و حزب الله به این تهدیدها واکنش نشان نداده‌اند.

منبع: النشره