مشارکت و آموزش ۶۵۰۰ نفر از دانش آموزان سمپادی برای حل مسائل کشور، وارد ایستگاه آخر شد

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دکتر بابک نگاهداری، از اجرای مرحله دوم مسابقه تفکر سیستمی و حکمرانی داده محور، خبر داد و در تشریح آن گفت: یافتن راهکارهای علمی، نظاممند و کارآمد برای مسائل پیچیده حاکمیتی کشور، نیازمند حضور مدیران و کارشناسانی است که علاوه بر برخورداری از نخبگی و توانمندی علمی، دارای تفکر سیستمی بوده و بر روشهای حل مسأله مبتنی بر این نوع تفکر تسلط داشته باشند.
وی افزود: پرورش چنین سرمایه انسانی، فرایندی بلندمدت است و باید از دوران دانشآموزی آغاز شود تا ذهن استعدادهای برتر کشور از همان ابتدا با مسائل واقعی جامعه و روشهای علمی مواجه گردد. در همین راستا، مسابقه دانش آموزی با موضوع تفکر سیستمی و حکمرانی داده محور با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان طراحی و در حال اجرا است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این برنامه آن است که دانشآموزان نخبه درگیر مسائل واقعی کشور شوند، روشهای حل مسأله مبتنی بر پویایی سیستم را بیاموزند و به صورت عملی تجربه کنند.
وی در تشریح فرآیند کلی این مسابقه عنوان کرد: مرحله اول این مسابقه در بهمن ۱۴۰۳ برگزار شد. در این مرحله، بستههای آموزشی در زمینه تفکر سیستمی و حکمرانی داده در اختیار دانشآموزان علاقهمند مقطع متوسطه دوم مدارس سمپاد قرار گرفت. در این مرحله بیش از ۶۵۰۰ نفر از دانشآموزان پایههای نهم و دهم سمپاد از سراسر کشور ثبتنام کردند. آموزشهای اولیه طی ۱۱ جلسه مجازی ارائه شد و سپس آزمون پایانی به صورت آنلاین برگزار گردید.
نگاهداری ادامه داد: پس از یک دوره آموزش مقدماتی، آزمون غیرحضوری برگزار شده و حدود ۱۰۰۰ نفر برتر از میان هزاران داوطلب بر اساس نتایج این آزمون، انتخاب شدند.
وی با بیان اینکه دانشآموزان پذیرفتهشده در قالب ۲۰۰ گروه ۵ نفره سازماندهی و هر گروه مأموریت یافتند یک موضوع حاکمیتی را مدلسازی اولیه نماید، توضیح داد: این مرحله از در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ شروع شد و تا پایان تیرماه ادامه داشت. در مرحله دوم مسابقه، دانشآموزان منتخب در قالب حدود ۲۰۰ تیم ۴ تا ۶ نفره گروهبندی شدند. سپس بیش از ۲۰ مسأله ملی و حاکمیتی در حوزههای جمعیت، آب، انرژی و آموزش در اختیار آنها قرار گرفت تا با انتخاب آزادانه موضوع، فرایند مدلسازی مبتنی بر پویایی سیستم را انجام دهند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، با بیان اینکه به موازات این فعالیت، آموزشهای تکمیلی در قالب ۴ جلسه تخصصی مجازی ارائه شد، گفت: پشتیبانی علمی و فنی به صورت مستمر در دسترس دانشآموزان قرار گرفت تا در صورت بروز پرسش یا ابهام، راهنمایی دریافت کنند.
وی افزود: در پایان مهلت مقرر، طرحها و مدلهای تیمها ارسال شد و داوران آنها را بر اساس شاخصهایی، چون عمق و دقت تحلیل مسأله، کیفیت طراحی مدل و میزان انسجام آن، شبیهسازی و تفسیر نتایج، کیفیت گزارش نهایی، میزان نوآوری و قابلیت کاربردی بودن مدلها، ارزیابی کردند.
نگاهداری، با بیان اینکه در پایان مرحله دوم ۳۰ تا ۴۰ گروه برتر بر اساس کیفیت مدلسازی انتخاب و به مرحله نهایی راه یافتهاند، تصریح کرد: در مرحله پایانی که تا انتهای شهریور جاری در جریان است، تیمها با هدایت مربیان متخصص به مدلسازی تفصیلی میپردازند و در انتها در یک اردوی یکروزه آموزشهای تکمیلی و جلسات مشاوره دریافت میکنند و سپس مدلها و دستاوردهای خود را ارائه خواهند کرد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس در پایان یادآور شد: در نهایت، سه گروه برگزیده به عنوان تیمهای ممتاز معرفی شده و جوایز ویژه کارسوق را دریافت خواهند کرد