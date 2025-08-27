چراغ سبز شاخص کل بورس/ صنعت بانکی بیشترین میزان ورود نقدینگی را به خود اختصاص داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شاخص کل با افزایش چهارده هزار و هفتصد و چهل و یک واحد به دو میلیون و چهارصد و سی و یک هزار و سی و نه واحد رسید. شاخص کل هم وزن با افزایش هزار و دویست و پنجاه و چهار واحدی و هفده درصد افزایش به هفتصد و شصت هزار و نهصد و بیست و هشت واحد رسید.

وی در ادامه افزود: در رابطه با سهام حق تقدم از صندوق‌های سهامی، حجم معاملات یازده میلیارد و سیصد میلیون برگ سه با ارزش معاملاتی چهار هزار و دویست و شصت و یک میلیارد تومان و سرانه خرید چهل و شش میلیون و هشتصد هزار تومان و سرانه فروش چهل و یک میلیون و هفتصد هزار تومان بود. امروز شاهد ورود دویست و سیزده میلیون تومان پول از اشخاص به رقیب سهام حق تقدم و صندوق‌های سهامی بودیم.

آسایش تصریح کرد: سی و هفت درصد بازار امروز مثبت بود یعنی بیست و هشتاد و یک نماد مثبت و شصت و سه درصد بازار یعنی چهارصد و هشتاد و هشت نماد منفی کار خود را به پایان رساندند. بیشترین ورود پول امروز به صنعت بانک‌ها با پنجاه میلیارد تومان ورود پول و بیشترین خروج پول مربوط به صنعت حمل و نقل و انبارداری بود که با هفت میلیارد تومان خروجی پول مواجه شد.

وی در پایان گفت: با توجه به افزایش نرخ دلار و اخبار بازار امروز نسبت به روز‌های گذشته بهتر بود. هر چقدر که به سمتی برویم که ابهامات کمتر شود، می‌توانیم بازار پر رونق‌تری را شاهد باشیم. بازار سرمایه با توجه به عوامل و متغیر‌هایی که در حال حاضر وجود دارد، بسیار ارزنده است و از نظر ارزش بازار که به هشتاد و پنج میلیارد دلار رسیده، عدد پایینی محسوب می‌شود. همچنین از منظر بنیادی مثل نسبت p/e، بازار بسیار ارزنده شده و آماده یک حرکت خوب است. اما به هر حال ابهامات اگر کمرنگ‌تر یا برطرف شوند، می‌توانیم بازار پر رونقی را داشته باشیم.