مجموعه تلویزیونی «خط اول» از امروز -چهارشنبه ۵ شهریور- هر شب ساعت ۲۱ از شبکه افق پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - «خط اول» از تولیدات گروه اجتماعی شبکه افق است که در سه فصل ۱۲ قسمتی و با ساختاری ترکیبی تهیه شده است. هر قسمت این برنامه ۴۵ دقیقه زمان دارد و در قالب ضبطی روی آنتن می‌رود. اجرای فصل نخست بر عهده رسول مهربانی و فصل دوم بر عهده زین‌العابدین تقی‌پور خواهد بود.

نویسندگی و سردبیری برنامه را نعیمه شکوهی بر عهده داشته و علی تهرانی به‌عنوان مدیر تولید، رضا صفائیان به‌عنوان کارگردان و محمد بنکدار به‌عنوان تهیه‌کننده و کارگردان هنری در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند.

تفاوت «خط اول» با برنامه‌های مشابه در ارتباط مستقیم آن با تماشاگران جوان و روایت قصه‌ها در شرایطی متفاوت است. این برنامه به معرفی زنان و مردانی می‌پردازد که با تلاش خود و همراهی مردم، تغییرات ملموسی در معیشت و سبک زندگی جامعه محلی خود ایجاد کرده‌اند.

«خط اول» روایتگر راهبرانی است که با راه‌اندازی و گسترش کسب‌وکار‌های نوپا، نه تنها زندگی خود را متحول کرده‌اند بلکه الگویی از اقتصاد انسانی و اجتماعی را به نمایش گذاشته‌اند.

این برنامه از چهارشنبه تا جمعه ساعت ۲۱ روی آنتن می‌رود و بازپخش آن ساعت ۷ صبح و ۱۴ روز بعد خواهد بود.

برچسب ها: شبکه افق سیما ، کسب و کار ، اقتصاد
خبرهای مرتبط
معجزه‌های «ملازمان حرم» را پشت صحنه دیدیم/ ما به دنبال اشک گرفتن به بهانه وایرال شدن نیستیم
افق با مجموعه مستند نمایشی «آسمان خاکی»، راوی داستان اسارت می‌شود
«ترور امنیت»؛ روایت شبی که شاهچراغ در خون غلتید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یگان‌های ویژه پلیس با سریال «رهایی گروگان» روی آنتن می‌آیند
رد پای جنگ در همه آثار هنری؛ حتی در سریال «الگوریتم»
روش آموزش شاهنامه به کودکان با استفاده از کتاب‌های خاص + فیلم
روایت داستان رستم و اشکبوس با آوازخوانی + فیلم
رونمایی از پنج نمایشنامه مستند با محوریت جنگ ۱۲ روزه در حوزه هنری
بحران کنشگری و اقتصاد احساسات/ نقدی بر فیلم «زن و بچه» ساخته سعید روستایی
شبکه دو «همراه» در اثبات یک بی گناهی
صالحی امیری: تا پایان شهریور به همه استان‌ها سفر می‌کنم
از «همه فن حریف» تا سکو‌های جهانی؛ درخشش قهرمانان کشتی از قاب شبکه ورزش تا مدال‌های بین‌المللی
«صورتگر» در کانادا نمایش داده می‌شود/ ۳ جایزه از جشنواره آمریکایی
آخرین اخبار
پیمان جبلی: جهت رسانه ملی وحدت مردم است
«خط اول»؛ جایی که قهرمانان واقعی زندگی روایت می‌شوند
فصل دوم «مدهوش» با موضوع هوش مصنوعی روی آنتن شبکه آموزش
هنرمندان مشهوری که روزی شاگرد سیما تیرانداز بودند + فیلم
«پیشمرگ» در خلق قهرمان موفق است
حجت‌الاسلام مصطفی رستمی، رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت ۱۳ آبان شد
پخش سریال ژاپنی «دکتر شکلات» و مجموعه‌ای درباره هوش مصنوعی
تیزر فیلم اتقام مرگبار یک سرآشپز
سوئد و ایسلند وارد رقابت اسکار شدند
از «همه فن حریف» تا سکو‌های جهانی؛ درخشش قهرمانان کشتی از قاب شبکه ورزش تا مدال‌های بین‌المللی
«دکتر شکلات» به شبکه سلامت آمد
صالحی امیری: تا پایان شهریور به همه استان‌ها سفر می‌کنم
رد پای جنگ در همه آثار هنری؛ حتی در سریال «الگوریتم»
شبکه دو «همراه» در اثبات یک بی گناهی
رونمایی از پنج نمایشنامه مستند با محوریت جنگ ۱۲ روزه در حوزه هنری
بحران کنشگری و اقتصاد احساسات/ نقدی بر فیلم «زن و بچه» ساخته سعید روستایی
«صورتگر» در کانادا نمایش داده می‌شود/ ۳ جایزه از جشنواره آمریکایی
روش آموزش شاهنامه به کودکان با استفاده از کتاب‌های خاص + فیلم
روایت داستان رستم و اشکبوس با آوازخوانی + فیلم
یگان‌های ویژه پلیس با سریال «رهایی گروگان» روی آنتن می‌آیند
آمریکا به شما لبخند می‌زند، اما با بمب اتم شما را می‌کشد
«زیر آسمان شهر»؛ کمدی خاطره‌انگیزی که ماندگار شد
«ایران» جان ماست و روح آن در شاعران، اسطوره‌ها و مفاخرش جاری است
زنده‌یاد «موسی اسوار» همتی بلند در پاسداری از گوهر پارسی داشت
موزه استاد فرشچیان بازگشایی شد
دبیر جشنواره شعر کودک: شاعران درباره ایران و خانواده بسرایند/ آثار برگزیده منتشر می‌شود
شعیبی: مسأله فراموش شده در تولید آثار هنری ارجحیت یافتن تکنیک بر محتوا است
کنگره بین‌المللی شعر پیامبر رحمت (ص) برگزار می‌شود
تقدیر از شهدای جنگ ۱۲روزه مقابل ساختمان شیشه‌ای
پخش مستند «روینده» از شبکه مستند سیما