لرستان انبار طلای گندم کشور شد؛ ۸۴۵ هزار تُن ذخیره و صادرات به ۵ استان

استان لرستان با ظرفیت ذخیره‌سازی ۸۴۵ هزار تُن گندم، یکی از محورهای تأمین امنیت غذایی کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی - گندم، یکی از مهم‌ترین محصولات استراتژیک غذایی در ایران است که نقش حیاتی در امنیت غذایی و پایداری بازار داخلی دارد.

 استان لرستان، با ظرفیت ذخیره‌سازی ۸۴۵ هزار تُن گندم، به یکی از قطب‌های تأمین این محصول در کشور تبدیل شده است.

 این میزان ذخیره‌سازی، به‌خصوص در شرایط ناپایدار جهانی و نوسانات قیمت غلات، می‌تواند آرامش خاطر برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فراهم کند.

با توجه به مصرف سالانه حدود ۲۸۰ هزار تُن گندم در استان، موجودی کنونی پاسخگوی نیاز حدود ۹ ماه استان است؛ موضوعی که مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان، سعید دارابی، آن را نقطه قوت استراتژیک استان عنوان می‌کند. از سوی دیگر، لرستان نه تنها به فکر تأمین نیاز داخلی است بلکه سهمی از بازار سایر استان‌ها را نیز در دست دارد و به بوشهر، تهران، البرز، قم و اصفهان گندم صادر می‌کند. این امر نشان‌دهنده مدیریت دقیق ذخایر و توان لجستیکی استان است.

ظرفیت ذخیره‌سازی استاندارد و ایمن

سعید دارابی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان، با اشاره به توان ذخیره‌سازی استان گفت: ظرفیت ذخیره‌سازی گندم استان در شرایط ایمن و استاندارد ۸۴۵ هزار تُن است که از این میزان، ۲۰۰ هزار تُن مربوط به مراکز ملکی است.

وی افزود که این موجودی قابل اتکا و مطمئن، تضمینی برای تأمین نیاز مصرفی استان در طول سال است.

 تأمین گندم از منابع داخلی و خارجی

دارابی همچنین با تأکید بر تنوع منابع تأمین گندم استان خاطرنشان کرد: بخش عمده نیاز مصرفی استان از طریق خرید تضمینی گندم داخلی تأمین می‌شود و بخشی دیگر نیز از طریق واردات از سایر استان‌ها.

او افزود که از ابتدای سال جاری، ۱۳ هزار تُن گندم به استان وارد شده است.

صادرات گندم لرستان به پنج استان کشور

در کنار تأمین نیاز داخلی، استان لرستان نقش کلیدی در تأمین گندم سایر استان‌ها دارد.

 مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان توضیح داد: مقادیر قابل توجهی گندم از لرستان به استان‌های بوشهر، تهران، البرز، قم و اصفهان ارسال شده است.

این موضوع نشان می‌دهد که لرستان نه تنها یک استان مصرف‌کننده، بلکه یک صادرکننده مهم محصول استراتژیک گندم در کشور است.

با توجه به ظرفیت ذخیره‌سازی بالا، تنوع منابع تأمین گندم و صادرات به سایر استان‌ها، لرستان نقش محوری در امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

مدیریت هوشمندانه ذخایر و توجه به استانداردهای ایمنی، این استان را به یکی از قطب‌های حیاتی در تأمین گندم کشور تبدیل کرده است.

در شرایطی که نوسانات جهانی غلات می‌تواند بازار داخلی را تحت تأثیر قرار دهد، لرستان نمونه موفقی از پایداری و امنیت غذایی است.

