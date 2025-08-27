صابر پرنیان گفت: بعد از ۷۰ سال پیگیری، توسط دستگاه قضایی کشور ۳۵ هزار هکتار از اراضی اقتصادی استان به اراضی دولتی تبدیل شد وموانع سرمایه کذاری برداشته شد که حرکتی انقلابی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -صابر پرنیان مدیر کل صمت استان گفت: ۲۵۰ طرح اقتصادی پنج استان با حضور رییس جمهور محترم در هفته دولت درآذربایجان شرقی به افتتاح می‌رسد، همچنین چندین کارخانه جدید و یا توسعه‌ای با ۱۹ هزار میلیارد تومان اعتبار و ۸هزار نفر اشتغال پایدار از سال گذشته شروع به کار کرده و عملیاتی شده است.

وی افزود: رتبه دوم اقتصادی استان که از سوی وزارت کشور اعلام شد مایه افتخار است و نشان از رونق تجارت وگردشگری است و باید تلاش کنیم این رتبه حفظ شود که در سایه کمک همگانی امکانپذیر است.

 
صابر پرنیان خاطر نشان کرد: در دفاع مقدس ۱۲ روزه تمامی واحد‌های صنعتی و تولیدی کمک حال دولت بودند و درشادابی و ثبات مردم و جامعه نقش بسزایی داشتند.

وی با اعلام اینکه در بخش معدن به رتبه دوم کشوری رسیده‌ایم گفت: بانک‌ها هم باید رسالت خود را در خصوصصنایع استان اجرایی کنند که مطالبه عمومی ما است.

مدیر کل صمت استان خاطر نشان کرد: در حال حاض ۱۲۰۰ واحد بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در استان داریم که برای ۵۰ هزار نفر اشتغال پایدار فراهم می‌کند و امیداست در دولت چهاردهم به افتتاح برسد.

