۳۵ هزار هکتار از اراضی اقتصادی استان به اراضی دولتی تبدیل شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -صابر پرنیان مدیر کل صمت استان گفت: ۲۵۰ طرح اقتصادی پنج استان با حضور رییس جمهور محترم در هفته دولت درآذربایجان شرقی به افتتاح می‌رسد، همچنین چندین کارخانه جدید و یا توسعه‌ای با ۱۹ هزار میلیارد تومان اعتبار و ۸هزار نفر اشتغال پایدار از سال گذشته شروع به کار کرده و عملیاتی شده است.

وی افزود: رتبه دوم اقتصادی استان که از سوی وزارت کشور اعلام شد مایه افتخار است و نشان از رونق تجارت وگردشگری است و باید تلاش کنیم این رتبه حفظ شود که در سایه کمک همگانی امکانپذیر است.



صابر پرنیان خاطر نشان کرد: در دفاع مقدس ۱۲ روزه تمامی واحد‌های صنعتی و تولیدی کمک حال دولت بودند و درشادابی و ثبات مردم و جامعه نقش بسزایی داشتند.

وی با اعلام اینکه در بخش معدن به رتبه دوم کشوری رسیده‌ایم گفت: بانک‌ها هم باید رسالت خود را در خصوصصنایع استان اجرایی کنند که مطالبه عمومی ما است.

مدیر کل صمت استان خاطر نشان کرد: در حال حاض ۱۲۰۰ واحد بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در استان داریم که برای ۵۰ هزار نفر اشتغال پایدار فراهم می‌کند و امیداست در دولت چهاردهم به افتتاح برسد.