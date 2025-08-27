آتش سوزی‌ در بیش از یک میلیون هکتار زمین در سراسر اروپا + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062f\u0631 \u0627\u0631\u0648\u067e\u0627 \u06cc\u06a9 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u067e\u0648\u0634\u0634 \u062c\u0646\u06af\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0642\u0627\u0631\u0647 \u062f\u0631 \u0686\u0646\u062f \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u0622\u062a\u0634 \u0633\u0648\u062e\u062a.\n\u06f4\u06f0\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0627\u062d\u062a \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637 \u0628\u0647 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0633\u067e\u0627\u0646\u06cc\u0627 \u0627\u0633\u062a.\n\u0622\u062a\u0634 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0627\u0632 \u0627\u0631\u0648\u067e\u0627 \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u0632\u0628\u0627\u0646\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0634\u062f.\n\u00a0\n