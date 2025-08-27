باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آتش سوزی‌ در بیش از یک میلیون هکتار زمین در سراسر اروپا + فیلم

در اروپا یک میلیون هکتار از پوشش جنگلی در چند هفته اخیر در آتش سوخت.

۴۰۰ هزار هکتار از این مساحت مربوط به کشور اسپانیا است.

۴۰۰ هزار هکتار از این مساحت مربوط به کشور اسپانیا است.

آتش در این منطقه از اروپا همچنان زبانه می‌کشد.

 

