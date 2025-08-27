باشگاه خبرنگاران جوان ـ ششمین جلسه ستاد راهبری بازسازی و رسیدگی به امور آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه شهرداری تهران، صبح امروز -چهارشنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۴- با حضور لطف‌الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، سجاد محمدعلی‌نژاد معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران و جمعی از مدیران و شهرداران مناطق پایتخت برگزار شد.

در این نشست، آخرین اقدامات و برنامه‌های شهرداری در حوزه بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده و رسیدگی به امور شهروندان متاثر از جنگ تحمیلی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

اعضای ستاد در این جلسه بر ضرورت تسریع در روند رسیدگی به مطالبات مردمی، ارتقای هماهنگی میان مناطق، مدیریت بهینه منابع و استفاده از ظرفیت کارشناسان برای ارائه راهکار‌های کاربردی تأکید کردند. همچنین مقرر شد گزارش عملکرد مناطق و دستگاه‌های مرتبط در جلسات آتی به‌صورت مستمر ارائه و موانع موجود برای تحقق برنامه‌ها با همکاری مشترک رفع شود.

بر اساس گزارش معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، روابط عمومی بر اساس داده‌های آماری در این جلسه، بازسازی ساختمان‌هایی که در جنگ ۱۲ روزه خسارت جزیی دیده بودند، به اتمام رسیده است.