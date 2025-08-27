باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی-شهربازیها نه تنها فضایی برای سرگرمی و تفریح کودکان هستند، بلکه بهعنوان بخشی از زیرساختهای گردشگری شهری، نقش مهمی در جذب گردشگر و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارند.
با ثبت جهانی خرمآباد، مسئولیت حفظ ایمنی و استانداردسازی این فضاها بیش از پیش اهمیت یافته است. تجهیزات فرسوده و غیراستاندارد نه تنها تهدیدی برای سلامت کودکان هستند بلکه میتوانند وجهه گردشگری شهر را تحت تأثیر قرار دهند.
اقدامات ادارهکل استاندارد لرستان در حوزه استانداردسازی، از جمعآوری وسایل بازی فرسوده گرفته تا کنترل ایمنی آسانسورها و نظارت بر تولیدات صنعتی، نشاندهنده یک رویکرد پیشگیرانه و مسئولانه است.
جمعآوری بیش از ۱۰۰ وسیله بازی فرسوده
مرتضی رهنما، مدیرکل استاندارد لرستان، با اشاره به اهمیت ارتقای زیرساختهای گردشگری گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ وسیله بازی فرسوده در پارکهای محلهای جمعآوری شده و استانداردسازی تجهیزات شهربازیها در اولویت قرار گرفته است.
او افزود که این اقدامات با هدف تضمین امنیت کودکان و ارتقای کیفیت تفریح در فضاهای عمومی انجام میشود.
۲۲۰ واحد تولیدی تحت نظارت استاندارد
رهنما با اشاره به فعالیت ۲۲۰ واحد تولیدی در استان افزود: این واحدها در مجموع ۴۳۰ محصول دارای نشان استاندارد تولید میکنند.
وی شرکت پگاه لرستان را با دریافت ۱۵ پروانه استاندارد و بهرهمندی از آزمایشگاههای مجهز، یکی از واحدهای پیشرو در استان دانست.
ایمنی آسانسورها، خط قرمز استاندارد
مدیرکل استاندارد لرستان تاکید کرد: ایمنی آسانسورها بهویژه در اماکن عمومی خط قرمز این ادارهکل است. طی پنج ماه گذشته ۵۰۰ گواهی استاندارد آسانسور صادر شده اما همچنان برخی ساختمانهای شخصی فاقد مجوزهای لازم هستند.
او اضافه کرد که پلمب آسانسورهای غیراستاندارد در مراکز پرتردد، از جمله بیمارستانها و مجتمعهای تجاری، در دستور کار قرار دارد.
نظارت دقیق و مقابله با تخلفات
رهنما با اشاره به قانون و اهمیت رعایت استاندارد گفت: واحدهایی که مشمول استاندارد اجباری هستند و به اخطارهای قانونی بیتوجهی میکنند، به کمیسیون ماده ۴۲ ارجاع میشوند.
طی پنج ماه گذشته، ۲۴ پرونده تخلف به این کمیسیون ارسال شده که ۱۵ مورد منجر به صدور رأی محکومیت، شامل جریمه نقدی، پلمب واحدهای متخلف و جمعآوری محصولات غیراستاندارد شده است.
هوشیاری شهروندان، خط دفاعی دوم
مدیرکل استاندارد لرستان در توصیهای به شهروندان گفت: هنگام خرید کالا به نشان استاندارد و کد ۱۰ رقمی اصالت دقت کنند.
او تاکید کرد که همکاری شهروندان با نهادهای نظارتی، کلید حفظ ایمنی و استانداردسازی محصولات و تجهیزات است.