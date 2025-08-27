سوریه: حمله اسرائیل به یک پایگاه نظامی نقض حاکمیت ملی ماست

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت امور خارجه سوریه حمله اخیر پهپادی اسرائیل به یک مرکز نظامی در حومه دمشق که منجر به کشته شدن شش سرباز شد را به عنوان نقض فاحش حاکمیت سوریه و نقض قوانین بین‌المللی محکوم کرد.

وزارت امور خارجه سوریه در بیانیه‌ای مطبوعاتی که در کانال تلگرام خود منتشر کرد، گفت: "سوریه قاطعانه حمله پهپادی اسرائیل به یک مرکز نظامی نیرو‌های مسلح کشور را محکوم می‌کند و معتقد است که چنین اقدامی نقض آشکار حاکمیت جمهوری و تمامیت ارضی آن است. همچنین، این حمله نقض منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی است و بخشی از سیاست‌های تهاجمی است که اسرائیل برای بی‌ثبات کردن اوضاع در منطقه دنبال می‌کند. "

به گفته وزارت امور خارجه سوریه، دمشق حق دفاع از خود را برای خود محفوظ می‌دارد و از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهد که "اسرائیل را مجبور به توقف حملات به خاک سوریه کند".

شبکه تلویزیونی سوریه دیشب گزارش داد که حمله پهپادی اسرائیل یک پایگاه نظامی سوریه را در شهری در جنوب غربی دمشق هدف قرار داده است. در این حمله شش پرسنل نظامی سوریه کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

در ۲۰ آگوست (۲۹ مرداد)، مذاکره‌کنندگان سوری و اسرائیلی مذاکراتی را برای بررسی شرایط از سرگیری توافق‌نامه ۱۹۷۴ در مورد جدایی نیرو‌های اسرائیلی و سوری در ارتفاعات جولان برگزار کردند. در ۲۴ آگوست، ابومحمد الجولانی، رئیس جمهور موقت سوریه اعلام کرد که طرف‌های سوری و اسرائیلی در مسیر دستیابی به توافق‌نامه‌های امنیتی دو جانبه به پیشرفت‌هایی دست یافته‌اند. او متعهد شد که مقامات سوریه در حال انجام اقداماتی برای جلوگیری از تهاجم اسرائیل به استان‌های درعا و قنیطره هستند.

منبع: تاس