نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: ملت ایران سال‌های سال زیر سلطه استعمار و استکبار بوند که با قیام خود بر علیه طاغوت به پیروزی انقلاب اسلامی دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -حجت الاسلام والمسلمین مطهری نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: ملتی که با پشتیبانی خداوند به پیروزی رسیدند همواره در مقابل توطئه‌ها ایستادگی کرده‌اند
وی گفت: دشمن بعد از پیروزی انقلاب با ترفند‌های مختلف تلاش می‌کرد ایستادگی مردم ابران را دچار آسیب کند و برای همین بار‌ها دست به ترور زد که به شهادت رساندن شهید رجایی و یارانش یکی از این توطئه‌ها بود و دشمن فکر می کرد با حذف فیزیکی می‌تواند جلوی ایستادگی مردم و پیشرفت نظام را بگیرد، اما مردم همیشه ثابت کرده‌اند اراده آنها قوی‌تر از توطئه‌های دشمنان است.

وی با دعوت تمام گرو‌ها احزاب قشر‌ها و دیدگاه‌های مختلف درکشور به اتحاد ملی بیان کرد: نباید فرصت دست دشمنان دهیم تا با نفوذ به داخل مت را از اهداف اسلامی دینی و مبارزاتی ما دور کند.

وی با اشاره به شهدای دوران‌های مختلف در کشور گفت: شهدا با فداکاری‌ها جان خود را سپر بلای کشور و نظام کرده‌اند و امروز ما وظیه داریم با خدمت به خلق و خدمت خالصانه فداکاری‌های شهدا را ارج نهیم.

سرمست استاندار آذربایجان شرقی هم در این مراسم گفت: مردم ایران همیشه در سخت‌ترین شرایط درکنار نطام و مسولان نظام بوده‌اند و حتی خیلی‌ها جانشان را فدای انقلاب و کشور کرده‌اند و امروز وظیفه ما در قبال این همه مقاومت و ایستادگی سنگین‌تر از همیشه است.

وی گفت: تنها کاری که می‌توانیم در قدرشناسی از ملت انجام دهیم خدمت خالصانه و صادقانه است.

برچسب ها: شهادت ، دشمن
