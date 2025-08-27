باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «کِر» در ششمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کرت در کشور یونان، جایزه بهترین فیلمبرداری فیلمهای کوتاه داستانی بینالمللی را دریافت کرد.
همچنین، این فیلم کوتاه در کشور ژاپن و در جشنواره کاراستو ۲۰۲۵ نیز جایزه بهترین فیلمبرداری را به دست آورد. هیئت داوران این جشنواره در بیانیه پایانی خود از «نورپردازی شاعرانه، تصویرپردازی بدیع، بازیهای درخشان و رنگآمیزی منحصربهفرد» فیلم تمجید کردند.
«کر» در یازدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مونتهویدئو کشور اروگوئه نیز موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی شد. ساخته سجاد سلیمانی در جشنوارههای معتبر آمریکایی نیز جوایز «فیلمساز آسیایی برگزیده» و «دستاورد هنری در بخش فیلم کوتاه» را از آن خود کرد.
«کِر» همچنین در جشنوارههای D.I.Y. Film Fest (USA) و RTF Realtime International Film Festival (UK) موفق به دریافت تقدیر ویژه هیئت داوران و جایزه Honorable Mention شد.
همزمان با حضور جهانی «کِر»، پوستر فیلم که طراحی آن را حدیث داداشی بر عهده داشته است، رونمایی شد.
عوامل فیلم کوتاه «کِر» عبارتند از مشاور کارگردان: مهدی شاکرراد، موسا درویشی، نودین، بازیگران: پرهام خاکزاد، نیوشا شهریوری، محمدسعید آهنگر، مدیر فیلمبرداری: محمدرضا شعبانپور، طراح صحنه و لباس: حمیده رسولی، صدابردار: امین جعفری، طراحی و ترکیب صدا: عبدالرضا حیدری، طراح گریم: مریم حسنی، گروه کارگردانی: سمیه مظفری، پارسا فرجادمنش، منشی صحنه: عرفان بیگی، تدوین: کسرا کمایی، مدیر تولید و جانشین تهیهکننده: علی کلانتری، تهیهکننده اجرایی: محمد سلیمانی، موسیقی: مهدی پاکنژاد، صادق جمهری، اصلاح رنگ: فرهاد قدسی، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: صادق بازیار، مدیر تدارکات: حسن سلیمانی، تهیهکننده: سجاد سلیمانی، پوستر: حدیث داداشی، تیزر: علی فتحی، مجری طرح: مؤسسه هامین هنر هومان، روابط عمومی: رعنا سرویزاده.