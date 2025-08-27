باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - انویدیا رسماً از نسخه تجاری کامپیوتر جدید Jetson AGX Thor خود رونمایی کرد که به عنوان «مغز الکترونیکی» برای رباتهای پیشرفته عمل خواهد کرد.
توسعهدهندگان تأیید کردند که این دستگاه قادر به پردازش الگوریتمهای پیچیده هوش مصنوعی به طور مستقیم در داخل خود ربات، بدون نیاز به اتصال یا تکیه بر سرورهای خارجی است.
این کامپیوتر توسط یک پردازنده گرافیکی Blackwell، همان پردازندهای که در ابررایانههای مورد استفاده برای آموزش مدلهای پیشرفته هوش مصنوعی استفاده میشود، تغذیه میشود. دستاورد اصلی مهندسان، افزایش هفت برابری قدرت محاسباتی در مقایسه با کامپیوترهای نسل قبلی Jetson Orin و افزایش سه برابری بهرهوری انرژی است.
این دستگاه همچنین دارای ۱۲۸ گیگابایت رم است و عملکردی تا ۲۰۷۰ ترافلاپس را ارائه میدهد، در حالی که تنها ۱۳۰ وات برق مصرف میکند. در مقایسه، یک کامپیوتر بازی قدرتمند بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ وات برق مصرف میکند، اما نمیتواند به طور مستقل کار کند.
مزیت اصلی این دستگاه، توانایی آن در اجرای همزمان چندین الگوریتم هوش مصنوعی است که به ربات این امکان را میدهد تا مشابه نحوه عملکرد مغز انسان، دنیای اطراف خود را درک کند، گفتار را بفهمد، حرکات را برنامهریزی کند و همزمان تصمیمگیری کند.
شرکتهای پیشرو در زمینه رباتیک شروع به پذیرش این نوع کامپیوتر کردهاند. آمازون رباتیک قصد دارد از کامپیوترهای ثور در رباتهای انبار استفاده کند تا آنها را قادر سازد با دقت بیشتری در کالاها حرکت کنند. بوستون داینامیکس، سازنده سگ رباتیک اسپات، این کامپیوترها را فرصتی برای پیچیدهتر کردن رباتهای خود و قادر ساختن آنها به عمل خودکار میداند.
