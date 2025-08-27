باشگاه خبرنگاران جوان ـ «سینما متروپل» جدیدترین اثر محمدعلی باشه‌آهنگر که در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر جایزه بهترین فیلم را دریافت کرده بود، بالاخره پس از سه سال چهارشنبه ۱۲ شهریور روی پرده سینما‌ها می‌رود.

این فیلم که روایتی عاشقانه و نوستالژیک از بازگشایی سینما متروپل آبادان دارد، علی‌رغم کش و قوس‌های فراوان در دولت قبل، با تعامل انجام شده در دولت چهاردهم بدون تغییر مجوز اکران را دریافت کرد.

«سینما متروپل» به تهیه‌کنندگی حامد حسینی در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت سیمرغ ۱۳ رشته شد که در نهایت، علاوه بر سیمرغ بهترین فیلمبرداری، سه جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را هم دریافت کرد.

این فیلم محصول بنیاد سینمایی فارابی است و پخش و تبلیغات آن را دفتر شهر فرنگ برعهده دارد.

بازیگران «سینما متروپل» عبارتند از با هنرمندی رضا کیانیان، باحضور افتخاری مهتاب نصیرپور و بازی مجتبی پیرزاده، نوشین مسعودیان، هومن برق‌نورد، حسین باشه آهنگر، پریوش نظریه، شهاب عسگری، سهراب منصوری، فرید قبادی، هادی عامل هاشمی، حسین پوریده و شهریار فرد.

منبع: مهر