اسامی نامزد‌های بهترین بازیگر نقش مکمل زن و مرد پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از روابط عمومی جشن، نامزد‌های بهترین بازیگر نقش مکمل زن و مرد برای رقابت در پانزدهمین جشن بزرگ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران معرفی شدند.

نامزد‌های بهترین بازیگر مکمل زن عبارتند از:

ریما رامین‌فر «ملاقات خصوصی»

زکیه بهبهانی «علت مرگ نامعلوم»

سارا حاتمی «کت چرمی»

ستاره پسیانی «علفزار»

ستاره پسیانی «کت چرمی»

سحر دولتشاهی «یادگار جنوب»

صدف اسپهبدی «علفزار»

فاطمه معتمدآریا «مجبوریم»

ندا جبرئیلی «جنگ جهانی سوم»

هانیه توسلی «چرا گریه نمی‌کنی؟»

نامزد‌های بهترین بازیگر مکمل مرد عبارتند از:

بیژن بنفشه‌خواه «صبحانه با زرافه‌ها»

پیام احمدی‌نیا «ملاقات خصوصی»

شهاب حسینی «مست عشق»

عباس جمشیدی فر «تمساح خونی»

علی رادمنش «علت مرگ نامعلوم»

علی‌اکبر اصانلو «نگهبان شب»

علیرضا ثانی‌فر «علت مرگ نامعلوم»

مجید صالحی «برف آخر»

هادی حجازی‌فر «دوزیست»

هادی حجازی‌فر «صبحانه با زرافه‌ها»

در این دوره از جشن ۲۰۷ اثر اکران‌شده سینمای ایران طی سه سال اخیر، توسط بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در ۱۳ رشته داوری شده‌اند و تاکنون نامزد‌های پنج بخش از جمله بهترین مهندسی صدا، بهترین دستاورد فنی، بهترین موسیقی، بهترین فیلمبرداری، بهترین تدوین، بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی، بهترین خلاقیت و استعداد درخشان «بهترین فیلمساز اول» و بهترین فیلم معرفی شده که در سایت انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران به نشانی isfcw.ir قابل مشاهده است.

نامزد‌های بهترین بازیگر نقش اول زن و مرد متعاقبا معرفی خواهند شد.

پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ۸ شهریور به دبیری جعفر گودرزی در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

