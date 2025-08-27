باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - امروزه میلیونها نفر در سراسر جهان از فشار خون بالا رنج میبرند و رژیم غذایی یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر این بیماریها و جلوگیری از بدتر شدن علائم آنهاست.
روبرتو یانو، متخصص قلب و عروق مشهور، در مصاحبهای با روزنامه Terra گفت: «یکی از مهمترین عواملی که علائم فشار خون بالا را تشدید میکند، غذاهای ناسالم و فرآوری شده است. بنابراین، بیماران مبتلا به بیماری قلبی و فشار خون بالا باید از خوردن سوسیس، سالامی، سوپهای فوری، فست فود، سس کچاپ، سس سویا، پنیر پارمزان و چدار و همچنین نخود فرنگی، ذرت کنسرو شده و چیپس سیبزمینی سرخ کرده خودداری کنند. همه این غذاها حاوی مقادیر زیادی سدیم هستند که منجر به افزایش فشار خون میشود.»
این پزشک همچنین توضیح داد که برای بیماران مبتلا به فشار خون بالا مفید است که از مصرف نوشابه، آبمیوههای شیرین، قهوه، نوشیدنیهای کافئیندار و نوشیدنیهای انرژیزا خودداری کنند، زیرا این مواد بر سلامت قلب و فشار خون تأثیر منفی میگذارند.
این پزشک بر اهمیت پیروی از یک رژیم غذایی متعادل برای حفظ سلامت قلب و عروق تأکید کرد و گفت: «نه تنها تهیه یک منوی روزانه و جایگزینی محصولات مضر با جایگزینهای سالم، بلکه پایبندی به یک برنامه روزانه متعادل و مراجعه منظم به پزشک برای نظارت بر پیشرفت فشار خون بالا نیز مهم است.»
کارشناسان سلامت به بیماران مبتلا به کلسترول و فشار خون بالا در مورد پرخوری غذاهای سرخشده یا چرب هشدار میدهند، زیرا این غذاها خطر تصلب شرایین و حمله قلبی را افزایش میدهند. این متخصصان توصیه میکنند که تا حد امکان مصرف نمک را کاهش داده و مصرف گوشت قرمز و غذاهای غنی از کربوهیدرات را محدود کنید، زیرا این غذاها تأثیر مستقیمی بر فشار خون و سلامت قلب دارند.
منبع: روسیا الیوم