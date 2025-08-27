شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از نحوه آبیاری غیر اصولی در برخی از بوستان‌های شهرستان الوند استان قزوین ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز‌های گرم فصل تابستان را در حالی سپری کردیم که شهروندان در اقصی نقاط کشور با مشکل کم آبی و یا قطعی آب مواجه شدند. اما در برخی از نقاط کشور این موضوع به فراموشی سپرده شد و مطابق با الگوی مصرف رعایت نشد. در واپسین روز‌های فصل تابستان گردشگرانی که به برخی از بوستان‌های شهرستان الوند در استان قزوین می‌روند با توجه به بحران کم آبی این موضوع رعایت نمی‌شود و بیش از حد مجاز گل‌ها و گیاهان آبیاری می‌شود.
شهروندخبرنگار ما فیلمی ارسال کرده است که مشاهده می‌کنید.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام با این همه بی آبی و بی برقی مصرف پارکبان‌های شهر الوند استان قزوین از آب زیرزمینی به این نحو هست که روزی دوبار کل پارک غرق در آب می‌شود به نحوی که گل‌های صبح خشک نشده دوباره آبیاری عصر شروع می‌شود. لطفا پیگیری کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - قزوین

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

 

 

برچسب ها: آبیاری درختان ، سوژه خبری ، هدررفت آب
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خوزستان؛
ماجرای هدررفت آب در منطقه کینه رامهرمز از زبان شهروندنبرنگار + فیلم
رنجش اردبیلی از هدررفت آب به وقت تابستان + فیام
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
آب‌هایی که در برخی از معابر کاشمر هدر می‌رود + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وامی که گره کور زوجین را باز نکرد
افتتاح پروژه هدایت سیل در روستای توآباد به مناسبت هفته دولت + عکس
زباله سوزی در محدوده کمربندی دوم تهران
برگزاری آئین کلنگ زنی مدرسه در روستای ینگجه هریس + عکس و فیلم
گزارش تصویری از مراسم عطر افشانی گلزار شهدای شهرستان هریس در هفته دولت
سوگواری ماهدشتی ها در سالروز شهادت امام هشتم شیعیان + عکس
قطعی مداوم برق صدای اهالی اسلامشهر را درآورد
نمایی زیبا از شکوفه دادن درخت گوجه سبز در آخرین فصل تابستان
رنجش گردشگران الوند از آبیاری غیر اصولی در برخی از بوستان‌ها + فیلم
آخرین اخبار
رنجش گردشگران الوند از آبیاری غیر اصولی در برخی از بوستان‌ها + فیلم
نمایی زیبا از شکوفه دادن درخت گوجه سبز در آخرین فصل تابستان
گزارش تصویری از مراسم عطر افشانی گلزار شهدای شهرستان هریس در هفته دولت
قطعی مداوم برق صدای اهالی اسلامشهر را درآورد
سوگواری ماهدشتی ها در سالروز شهادت امام هشتم شیعیان + عکس
افتتاح پروژه هدایت سیل در روستای توآباد به مناسبت هفته دولت + عکس
برگزاری آئین کلنگ زنی مدرسه در روستای ینگجه هریس + عکس و فیلم
زباله سوزی در محدوده کمربندی دوم تهران
وامی که گره کور زوجین را باز نکرد
شرط سنی؛ سدی در برابر متقاضیان استخدامی آموزش و پرورش
ماجرای تحویل خودروی شاهین پیگیری شد