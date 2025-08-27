باشگاه خبرنگاران جوان - روزهای گرم فصل تابستان را در حالی سپری کردیم که شهروندان در اقصی نقاط کشور با مشکل کم آبی و یا قطعی آب مواجه شدند. اما در برخی از نقاط کشور این موضوع به فراموشی سپرده شد و مطابق با الگوی مصرف رعایت نشد. در واپسین روزهای فصل تابستان گردشگرانی که به برخی از بوستانهای شهرستان الوند در استان قزوین میروند با توجه به بحران کم آبی این موضوع رعایت نمیشود و بیش از حد مجاز گلها و گیاهان آبیاری میشود.
شهروندخبرنگار ما فیلمی ارسال کرده است که مشاهده میکنید.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام با این همه بی آبی و بی برقی مصرف پارکبانهای شهر الوند استان قزوین از آب زیرزمینی به این نحو هست که روزی دوبار کل پارک غرق در آب میشود به نحوی که گلهای صبح خشک نشده دوباره آبیاری عصر شروع میشود. لطفا پیگیری کنید.
منبع: شهروندخبرنگار - قزوین
