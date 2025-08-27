کاروان تیم ملی راهی تاجیکستان شد؛ یک بازیکن جا ماند!

باشگاه خبرنگاران جوان - دومین دوره جام ملت‌های فوتبال آسیای میانه ملقب به کافا، قرار است از تاریخ هفتم شهریور ماه آغاز شود.

بر همین اساس کاروان تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۷:۲۰ امروز چهارشنبه با پرواز اختصاصی راهی تاجیکستان شد.

در این سفر مجید علیاری به دلیل آماده نشدن روادید نتوانست در جمع ملی‌پوشان حضور داشته باشد تا فردا پنجشنبه پس از انجام امور اداری به جمع شاگردان امیر قلعه‌نویی اضافه شود.

تورنمنت ۲۰۲۵ کافا از جمعه ۷ شهریورماه با حضور تیم‌های ملی ایران، تاجیکستان، افغانستان، هندوستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و عمان در دو گروه چهار تیمی آغاز می‌شود.

شاگردان امیر قلعه‌نویی دو روز دیگر نخستین دیدار خود را در این رقابت‌ها برابر افغانستان برگزار می‌کنند و سپس در مرحله گروهی به مصاف هند و تاجیکستان خواهند رفت.