معاون اجرایی رئیس جمهور از مجتمع فولاد مَکُران بازدید کرد

محمدجعفر قائم پناه در بدو ورود به فرودگاه کنارک - چابهار مورد استقبال استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی از مدیران استانی قرار گرفت؛ این سفر در راستای بررسی روند پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌های مهم اقتصادی و زیربنایی منطقه صورت گرفته است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، معاون اجرایی رئیس جمهور فردا پنجشنبه به زاهدان سفر خواهد کرد تا علاوه بر بررسی مسائل و مشکلات موجود، راهکار‌های مناسب برای ارتقاء سطح خدمات و توسعه زیرساخت‌های آن منطقه نیز بررسی شود.

این سفر در راستای پیگیری مستقیم برنامه‌های دولت برای توسعه مناطق محروم و تحقق عدالت منطقه‌ای انجام شده و انتظار می‌رود با تعاملات صورت گرفته، گام‌های موثری در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی سیستان و بلوچستان برداشته شود.

این سفر در چارچوب سیاست‌های دولت برای تحقق وعده‌ها، تمرکززدایی و توسعه متوازن سیستان و بلوچستان انجام شده است.

