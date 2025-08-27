گلایه مشتریان سایپا از تاخیر در تحویل خودروی ساینای دوگانه سوز

شهروند خبرنگار ما از سرگردانی متقاضیان خودروی ساینای دوگانه سوز برای تحویل از شرکت خودرو سازی سایپا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها خلف وعده برخی از شرکت‌های خودروساز به چالش تبدیل شده است و مشتریان را در بلاتکلیفی گذاشته است. تاخیر در تحویل خودروی ساینای دوگانه سوز بسیاری از متقاضیان را در صف انتظار تحویل گذاشته و مشکلاتی را پیش روی آنها قرار داده است.
به گفته شهروند خبرنگار ما از آذرماه سال گذشته با موعد تحویل تیرماه ثبت نام کرده است؛ اما هنوز هی خودرویی تحویل داده نشده است.
وی با ارسال پیامی به گوشه‌هایی از این مشکل پرداخت.

متن پیام شهروندخبرنگار

باسلام و وقت بخیربنده آذر سال ۱۴۰۳ خودرو ساینا دوگانه با موعد تحویل تیر ماه ۱۴۰۴ ثبت نام کرده بودم که شرکت سایپا با تاخیر یک‌ماهه، اول مرداد ۱۴۰۴ دعوتنامه ارسال نمود با موعد تحویل ۳۰ روز (۳۰ روز کاری نه، ۳۰ روز عادی) بنده در تاریخ ۸ مرداد تکمیل وجه کردم، ولی هنوز خودرو فاکتور نشده است. در گروهی که عضویت دارم، تعداد بالایی از افراد که در اسفند ماه ۱۴۰۴ تکمیل وجه کرده‌اند و باید فروردین ماه خودرو تحویل می‌گرفتند، هنوز خودرویی تحویل نگرفته‌اند.
از شما تقاضا دارم با توجه به تعداد بالای افرادی که ثبت نام کرده‌اند و عدم پاسخگویی شرکت سایپا در جهت تحویل خودرو و پرداخت سود تاخیر، در این مورد خبری تهیه کرده و پیگیری لازم را انجام دهید. پیشاپیش از شما کمال تشکر را دارم.

 

