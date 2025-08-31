کشف جسد مرد میانسال در یک خانه خالی منجر به بازداشت همسر وی و مردی غریبه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  ۲۱ مرداد امسال مرد جوانی در تماس با پلیس مدعی شد که از خانه همسایه‌اش که مدتی است خالی بوده و کسی در آن زندگی نمی‌کند بوی تعفن شدیدی به مشام می‌رسد. به‌دنبال اعلام این خبر مأموران کلانتری راهی محل شده و پس از هماهنگی‌های قضایی با بازپرس سالار صنعتگر وارد خانه شدند. به محض ورود به خانه آنها با جسد مرد میانسالی مواجه شدند که مدتی از مرگش گذشته و دچار فساد نعشی شده بود. با شروع تحقیقات هیچ یک از همسایه‌ها نتوانستند او را شناسایی کنند و علاوه بر موضوع مرگ مشکوک وی ماجرای ورود او به خانه نیز به معمای دیگری تبدیل شد.

جسد مرد میانسال برای مشخص شدن علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد و همزمان بازپرس جنایی دستور داد تا پرونده افراد گمشده بررسی شود.

بدین ترتیب کارآگاهان جنایی به پرونده مردی ۵۰ ساله رسیدند که ۱۰ روز قبل همسرش گم شدن او را اعلام کرده بود. زن ۴۵ ساله وقتی به پزشکی قانونی رفت هویت همسرش را شناسایی کرد و گفت: «شوهرم حدود ۱۰ روز قبل از خانه خارج شد و دیگر برنگشت من که نگرانش بودم به پلیس خبر دادم.».

اما در ادامه کارآگاهان جنایی در بررسی‌های خود دریافتند زن جوان با مردی رابطه پنهانی دارد. با برملا شدن این موضوع هر دو نفر بازداشت شدند.

وی در تحقیقات گفت: ۲۵ سال قبل ازدواج کردم و زندگی خوبی داشتیم تا اینکه دو سال و نیم قبل همسرم از کارش اخراج شد و بعد از آن مشکلات زیادی برایش به‌وجود آمد. همین مشکلات باعث شد تا بین ما اختلاف به‌وجود بیاید. من کارمند بیمارستان هستم. مدتی قبل با یکی از همکارانم شروع به درد دل کردم. کم کم با او صمیمی شدم و تصمیم گرفتم از همسرم جدا شوم و با او ازدواج کنم. می‌خواستم از همسرم جدا شوم که او ناگهان ناپدید شد.

مرد جوان نیز اظهارات او را تأیید کرد، اما از آنجایی که احتمال می‌رود مرد میانسال به قتل رسیده باشد به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی پایتخت هر دو نفر بازداشت هستند و تحقیقات ادامه دارد.

منبع: روزنامه ایران

 

برچسب ها: قتل ، اخبار جنایی
خبرهای مرتبط
دستگیری قاتل فراری که سه نفر از اعضای خانواده‌اش را به قتل رساند
استرداد قاتل فراری به کشور
متهم به قتل در دادگاه حاضر نشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کمک‌های بشردوستانه هلال‌احمر ایران به مردم غزه
عزم جدی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای نجات یوزپلنگ آسیایی از خطر انقراض
همسرم به بهانه آرایشگری مرا سرکیسه می کرد
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در تهران
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
آخرین اخبار
همسرم به بهانه آرایشگری مرا سرکیسه می کرد
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در تهران
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
عزم جدی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای نجات یوزپلنگ آسیایی از خطر انقراض
کمک‌های بشردوستانه هلال‌احمر ایران به مردم غزه
تشکیل «صندوق مهارت» برای حمایت از مهارت آموزان و آموزشگاه‌های آزاد
اجرای بیش از ۲۶ هزار تن آسفالت در منطقه ۱۱ تهران
لزوم رفع ناایمنی مدارس در آستانه سال تحصیلی
ساماندهی حریم تهران؛ پایان بلاتکلیفی ۳۱ شهر استان
انجام ۲۴ عملیات امدادی هلال‌احمر تهران در یک هفته
دستگیری ۴ سارق منزل در تعقیب و گریز پلیس در شهرک قدس
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود است
اصلاح زمان آزمون استخدامی حفاظت محیط زیست استان تهران
با ورود ۲۰ اتوبوس جدید، زمان انتظار در چهار خط اصلی منطقه یک کاهش یافت
ثبت ۴۲۰ هزار حیوان گزیدگی تنها در سال ۱۴۰۳ + فیلم
شرکت‌های بیمه با پیگیری سازمان بازرسی مکلف به رعایت الزامات قانونی در انتشار گزارش‌های مالی شدند
زاکانی: هر کیلومتر مترو حدود ۶ همت هزینه دارد
توزیع غذای گرم و بسته‌های معیشتی هلال احمر ایران میان مردم غزه + فیلم
باید‌ها و نباید‌های زندگی در خانواده + فیلم
تفاهم‌نامه اجرای خط ۱۱ مترو تهران به امضا رسید
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود است
برگزاری اردو‌های آموزشی و زیارتی کمیته امداد استان تهران همزمان با هفته دولت
هشدار رئیس سازمان تعزیرات به مدارس غیرانتفاعی/ مدیران ایران خودرو تعلیق نشده‌اند
راه‌اندازی و توسعه سامانه میز خدمت الکترونیک سازمان تعزیرات
آب را در تهران قطع نمی‌کنیم اما فشار آن را کاهش می‌دهیم
شرایط جنگی دلیل تأخیر در اجرای طرح‌های هوشمند محیط زیست
خلاصه‌ای از شخصیت و هویت مردانگی از نگاه روانشناسی + فیلم
سه عامل اصلی ایجاد ترافیک در خیابان‌ها + فیلم
آمار بالای تخلفات رانندگی در ساعات شبانگاهی + فیلم
استاندار: پروژه‌های عمرانی و اقتصادی استان تهران رشد ۶۴ درصدی داشته است