باشگاه خبرنگاران جوان- ۲۱ مرداد امسال مرد جوانی در تماس با پلیس مدعی شد که از خانه همسایهاش که مدتی است خالی بوده و کسی در آن زندگی نمیکند بوی تعفن شدیدی به مشام میرسد. بهدنبال اعلام این خبر مأموران کلانتری راهی محل شده و پس از هماهنگیهای قضایی با بازپرس سالار صنعتگر وارد خانه شدند. به محض ورود به خانه آنها با جسد مرد میانسالی مواجه شدند که مدتی از مرگش گذشته و دچار فساد نعشی شده بود. با شروع تحقیقات هیچ یک از همسایهها نتوانستند او را شناسایی کنند و علاوه بر موضوع مرگ مشکوک وی ماجرای ورود او به خانه نیز به معمای دیگری تبدیل شد.
جسد مرد میانسال برای مشخص شدن علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد و همزمان بازپرس جنایی دستور داد تا پرونده افراد گمشده بررسی شود.
بدین ترتیب کارآگاهان جنایی به پرونده مردی ۵۰ ساله رسیدند که ۱۰ روز قبل همسرش گم شدن او را اعلام کرده بود. زن ۴۵ ساله وقتی به پزشکی قانونی رفت هویت همسرش را شناسایی کرد و گفت: «شوهرم حدود ۱۰ روز قبل از خانه خارج شد و دیگر برنگشت من که نگرانش بودم به پلیس خبر دادم.».
اما در ادامه کارآگاهان جنایی در بررسیهای خود دریافتند زن جوان با مردی رابطه پنهانی دارد. با برملا شدن این موضوع هر دو نفر بازداشت شدند.
وی در تحقیقات گفت: ۲۵ سال قبل ازدواج کردم و زندگی خوبی داشتیم تا اینکه دو سال و نیم قبل همسرم از کارش اخراج شد و بعد از آن مشکلات زیادی برایش بهوجود آمد. همین مشکلات باعث شد تا بین ما اختلاف بهوجود بیاید. من کارمند بیمارستان هستم. مدتی قبل با یکی از همکارانم شروع به درد دل کردم. کم کم با او صمیمی شدم و تصمیم گرفتم از همسرم جدا شوم و با او ازدواج کنم. میخواستم از همسرم جدا شوم که او ناگهان ناپدید شد.
مرد جوان نیز اظهارات او را تأیید کرد، اما از آنجایی که احتمال میرود مرد میانسال به قتل رسیده باشد به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی پایتخت هر دو نفر بازداشت هستند و تحقیقات ادامه دارد.
منبع: روزنامه ایران