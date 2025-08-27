باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین بار دیگر مخالفت خود را با استقرار نیروهای اروپایی در اوکراین اعلام کرد و گفت گسترش ناتو به شرق از جمله دلایل اصلی آغاز جنگ اوکراین بوده است.
سخنگوی کرملین در پاسخ به سوالاتی پیرامون احتمال تشکیل «نیروهای حافظ صلح اروپایی» در خاک اوکراین، گفت: «ما چنین بحثهایی را منفی میدانیم».
پسکوف ایده استقرار نیروهای اروپایی در اوکراین را رد کرد و خاطرنشان کرد که اکثر ارتشهای اروپایی عضو ناتو هستند. او گفت جلوگیری از حضور ناتو در اوکراین «احتمالاً» یکی از محرکهای اولیه این جنگ بوده است.
اوکراین به عنوان بخشی از روند صلح، خواستار ارائه تضامین امنیتی شده است و میگوید این تضمینها در آینده لازم است و جلوی آغاز جنگهای بعدی را خواهد گرفت. نحوه ارائه تضمینهای امنیتی به اوکراین، در هفتههای اخیر یکی از مهمترین بحثها برای پایان دادن به جنگ بوده است.
روزنامه فایننشال تایمز روز سهشنبه گزارش داد که متحدان غربی اوکراین یک طرح دفاعی سه لایه را به عنوان بخشی از ضمانتهای امنیتی برای کییف تهیه کردهاند. این پیشنهاد شامل ایجاد یک منطقه غیرنظامی است که توسط نیروهای حافظ صلح از یک کشور بیطرف ثالث گشتزنی میشود. در لایه دوم دفاعی، نیروهای اوکراینی آموزش دیده توسط ناتو از یک مرز مستحکم دفاع میکنند. خط دفاعی سوم نیز شامل نیروهای بازدارنده اروپایی تحت حمایت آمریکا خواهد بود.
این گزارش در حالی منتشر میشود که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که آمریکا دیگر مستقیماً به اوکراین بودجه نمیدهد.
ترامپ همچنین روز گذشته گفت که اروپا باید در ارائه «تضمینهای امنیتی قابل توجه» به اوکراین پیشتاز باشد؛ اما در عین حال تأکید کرد که نقش واشنگتن حمایتی خواهد بود نه اصلی.
منبع: مسکو تایمز