رهاسازی ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب سدهای دز و کارون برای نجات نخیلات‌

استاندار خوزستان از رهاسازی ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب از دز و کارون برای نجات نخیلات و بهبود کیفیت آب شرب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سید محمدرضا موالی‌زاده، اظهار داشت: عملیات رهاسازی ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب از سد‌های دز و کارون برای حمایت از نخیلات خرمشهر و آبادان و ارتقای کیفیت آب شرب شهر‌های جنوبی استان خوزستان آغاز شد.

وی افزود: این رهاسازی از شامگاه گذشته (۴ شهریور ۱۴۰۴) شروع شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت تا علاوه بر تأمین نیاز آبی نخیلات، شرایط بهتری برای شرب شهروندان فراهم شود.

استاندار خوزستان تصریح کرد: این اقدام براساس مصوبه نشست شورای کشاورزی استان و با هماهنگی کامل مسئولان آب و کشاورزی انجام می‌شود و به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که ضمن حمایت از کشاورزی منطقه، اثرات مثبت آن بر اکوسیستم و کیفیت آب شرب به حداکثر برسد.

وی در پایان تأکید کرد: رهاسازی آب از سد‌های دز و کارون نمونه‌ای از مدیریت هوشمند منابع آبی و پاسخ سریع به نیاز‌های کشاورزی و زیست‌محیطی استان است و گامی مهم در تأمین منابع پایدار آب در جنوب خوزستان محسوب می‌شود.

تسنیم

برچسب ها: سد کارون ، آبیاری
