وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد که محمد بن سلمان نامه‌ای از رئیس جمهور روسیه در مورد روابط بین دو کشور دریافت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت امور خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای اعلام کرد که محمد بن سلمان آل سعود، ولیعهد و نخست وزیر عربستان سعودی نامه‌ای از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مورد روابط بین دو کشور دریافت کرده است.

طبق این بیانیه، روز چهارشنبه، سرگئی کوزلوف، سفیر روسیه در عربستان سعودی نامه پوتین را به عبدالرحمن بن ابراهیم الراسی، معاون وزیر امور خارجه عربستان سعودی تحویل داد. در جریان دیدارشان، طرفین در مورد وضعیت روابط بین مسکو و ریاض و همچنین مسیر‌های توسعه آنها گفت‌و‌گو کردند.

در ۱۹ آگوست، سرویس مطبوعاتی کرملین گزارش داد که رئیس جمهور روسیه با ولیعهد عربستان سعودی گفتگوی تلفنی داشته و "در طی آن او را از نتایج کلیدی تماس‌های اخیر با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مطلع کرده است. "

 کرملین اعلام کرد: «طرفین در مورد مسائل جاری همکاری روسیه و عربستان سعودی در حوزه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری بحث و تبادل نظر کردند. تلاش‌های مشترک در چارچوب اوپک پلاس برای تضمین ثبات در بازار جهانی انرژی مورد ستایش فراوان قرار گرفت.»

سرویس مطبوعاتی در پایان گفت: «توافق برای ادامه همکاری در سطوح مختلف حاصل شد.»

منبع: تاس

