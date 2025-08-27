باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی افزود: توسعه شهری و ساخت مسکن مورد نیاز باید هم زمان پیش برود و همه دستگاه‌های اجرایی باید در این مسیر همراهی کنند تا توسعه متوازن شهری تحقق یابد.

وی یکی از شاخص‌های موفقیت طرح‌های مسکن را همکاری بانک‌ها عنوان کرد و گفت: یکی از برنامه‌های دولت تخصیص افزایش سقف تسهیلات مسکن است که هم اکنون به ۶۵۰ میلیون تومان رسیده است. تلاش می‌کنیم تا در همراه کردن بانک‌ها، سرعت پرداخت تسهیلات را افزایش دهیم تا شاهد توسعه و رونق ساخت و ساز در کشور باشیم.

تقویت مد‌های حمل و نقلی برای تحقق کیفیت بخشی به نظام شهرسازی

کاظمیان تصریح کرد: ارتباط‌پذیری مناسب، نقش مهمی در رونق اقتصادی و افزایش رفاه مردم دارد و وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا با همکاری سایر دستگاه‌ها، مشکلات موجود در مد‌های حمل و نقلی از جمله جاده ها، راه آهن و حمل و نقل هوایی را برطرف کند.

منبع: وزارت راه و شهرسازی