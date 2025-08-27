باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک مقام وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید تیراندازی در مدرسه‌ای در مینیاپولیس، مینه سوتا دو کشته و حدود ۲۰ زخمی بر جای گذاشته است. این مقام می‌گوید فرد تیرانداز نیز کشته شده است.

پلیس مینیاپولیس پیش از این گفته بود که روز چهارشنبه تیراندازی در یک کلیسا و مدرسه کاتولیک در انتهای جنوبی شهر رخ داده و مقامات افزودند که فرد تیرانداز "مهار شده" است.

تیم والز، فرماندار در X نوشت: «من در مورد تیراندازی در مدرسه کاتولیک Annunciation توجیه شده‌ام و با دریافت اطلاعات بیشتر به ارائه به‌روزرسانی‌ها ادامه خواهم داد.»

والز بدون ارائه جزئیات در مورد قربانیان احتمالی گفت: «من برای بچه‌ها و معلمانمان دعا می‌کنم که هفته اول مدرسه آنها با این اقدام خشونت‌آمیز وحشتناک خدشه‌دار شد.»

شهرداری مینیاپولیس اعلام کرد: «در حال حاضر هیچ تهدید فعالی برای جامعه وجود ندارد. تیرانداز مهار شده است.»

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده گفت که در مورد تیراندازی مطلع شده است و آن را «وضعیتی وحشتناک» توصیف کرد.

منبع: الجزیره