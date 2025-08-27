باشگاه خبرنگاران جوان - با برگزاری دیدار‌های مرحله یک‌هشتم نهایی والیبال قهرمانی جوانان جهان، تیم‌های ایران، آمریکا، فرانسه، کوبا، لهستان، جمهوری چک، ایتالیا و چین به عنوان هشت تیم برتر به مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات راه یافتند.

بر این اساس، تیم جوانان ایران روز جمعه هفتم شهریور در مرحله یک‌چهارم به مصاف چین میزبان این رقابت‌ها می‌رود.

تیم‌های شرکت‌کننده در رقابت‌های قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان فردا استراحت دارند. برنامه دیدار‌های مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان به شرح زیر است:

‌جمعه هفتم شهریور

فرانسه – آمریکا، ساعت ۶:۳۰

لهستان – جمهوری چک، ساعت ۹:۳۰

کوبا – ایتالیا، ساعت ۱۲:۳۰

ایران – چین، ساعت ۱۵:۳۰