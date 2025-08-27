تیم جوانان کشورمان در مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان روز جمعه ۷ شهریور مقابل چین قرار می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با برگزاری دیدار‌های مرحله یک‌هشتم نهایی والیبال قهرمانی جوانان جهان، تیم‌های ایران، آمریکا، فرانسه، کوبا، لهستان، جمهوری چک، ایتالیا و چین به عنوان هشت تیم برتر به مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات راه یافتند.

بر این اساس، تیم جوانان ایران روز جمعه هفتم شهریور در مرحله یک‌چهارم به مصاف چین میزبان این رقابت‌ها می‌رود.

تیم‌های شرکت‌کننده در رقابت‌های قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان فردا استراحت دارند. برنامه دیدار‌های مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان به شرح زیر است:

‌جمعه هفتم شهریور

فرانسه – آمریکا، ساعت ۶:۳۰

لهستان – جمهوری چک، ساعت ۹:۳۰

کوبا – ایتالیا، ساعت ۱۲:۳۰

ایران – چین، ساعت ۱۵:۳۰

برچسب ها: والیبال قهرمانی ، والیبال جوانان
خبرهای مرتبط
فسخ زودهنگام قرارداد سرعتی‌زن والیبال ایران در کره
قدرت‌نمایی والیبال ایران در قهرمانی جهان/ آرژانتین ششمین قربانی ملی‌پوشان
آغاز اردوی مردان والیبال ایران در قطر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جهانبخش، گران‌ترین فوتبالیست ایرانی تاریخ
قدرت‌نمایی والیبال ایران در قهرمانی جهان/ آرژانتین ششمین قربانی ملی‌پوشان
محکومیت میلیاردی سپاهان با شکایت بازیکن پرسپولیس
کمیته انضباطی گل‌محمدی و بازیکنان فولاد را محکوم کرد
مهم‌ترین نقطه ضعف استقلال ساپینتو چیست؟
نگاهی به لیست تیم ملی/ قلعه‌نویی چه نفراتی را برای اولین‌بار دعوت کرد؟
عملکرد تحسین برانگیز لرتبارها؛ صدرنشین ناخوانده، اما جذب لیگ بیست و پنجم
پایان کار امیری در پرسپولیس
رونی کلمن تسلیم نمی‌شود
فقط و فقط چلسی!
آخرین اخبار
کاروان تیم ملی راهی تاجیکستان شد؛ یک بازیکن جا ماند!
سلام نظامی دو قهرمان تیراندازی کشورمان در مسابقات آسیایی + فیلم
رقابت تنگاتنگ دو ایرانی در مسابقات وزنه‌برداری + فیلم
نگاهی به حواشی‌های بازی استقلال و ذوب‌آهن + فیلم
قلعه‌نویی خطاب به ملی‌پوشان: تورنمنت کافا مهم است، چون پیراهن «ایران» را می‌پوشیم
هندبال جوانان آسیا؛ برد پرگل دختران ایران مقابل هنگ‌کنگ
عملکرد تحسین برانگیز لرتبارها؛ صدرنشین ناخوانده، اما جذب لیگ بیست و پنجم
فلورنزی از فوتبال خداحافظی کرد
نگاهی به لیست تیم ملی/ قلعه‌نویی چه نفراتی را برای اولین‌بار دعوت کرد؟
تیراندازی قهرمانی آسیا؛ کسب طلای تیمی و انفرادی تپانچه ۵۰ متر برای نخستین‌بار
جهانبخش، گران‌ترین فوتبالیست ایرانی تاریخ
پایان کار امیری در پرسپولیس
هیات مدیره پرسپولیس قطع همکاری با چند بازیکن را بررسی کرد
اضافه‌شدن سه بازیکن به اردوی تیم فوتبال امید
پریدر: اجرایی شدن سند آمایش سرزمینی راه توسعه ورزش را هموار می‌کند
جوانان MMA ایران در جست‌وجوی کسب سهمیه بازی‌های بحرین
استقلال و پرسپولیس برای بازی در تختی ترافیک را بهانه می‌کنند
کمیته انضباطی گل‌محمدی و بازیکنان فولاد را محکوم کرد
راهکار بارسا برای گریز از بحران مالی
کمپانی: هر بازی برای بایرن مانند فینال لیگ قهرمانان است
میهمانان ویژه جشن تختی!
محکومیت میلیاردی سپاهان با شکایت بازیکن پرسپولیس
عنایتی: هدف ما صعود به لیگ برتر است
قدرت‌نمایی والیبال ایران در قهرمانی جهان/ آرژانتین ششمین قربانی ملی‌پوشان
هادی ساعی: اگر سرمربی‌ای بهتر از مهروز برای تیم ملی بانوان سراغ دارد، معرفی کنید
تسلیت کمیته ملی المپیک گرجستان به کمیته ملی المپیک ایران در پی درگذشت امام علی حبیبی
درخشش تاریخی سوارکاران المپیک ویژه ایران در مسابقات امارات
استقلال در اهواز به مصاف همنام خوزستانی می‌رود
گوهری جانشین حسینی در تیم ملی شد
برونو سومین پیشنهاد عربستانی‌ها را هم رد کرد