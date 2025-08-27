باشگاه خبرنگاران جوان _ منصور بیجار در حاشیه بازدید معاون اجرایی رئیسجمهور از مجتمع فولاد مکران در منطقه آزاد چابهار اظهار کرد: این پروژه به عنوان یکی از بزرگترین طرحهای صنعتی سیستان و بلوچستان با سرمایهگذاری ۱۷۰ میلیون یورویی و ظرفیت تولید سالانه یکمیلیون و ۶۰۰ هزار تُن آهن اسفنجی در حال تکمیل است.
وی افزود: از مجموع سرمایهگذاری پیشبینیشده، تاکنون ۱۵۰ میلیون یورو توسط سهامداران تأمین شده و پروژه در آستانه بهرهبرداری قرار دارد، اما برخی موانع زیرساختی از جمله تأمین برق مانع راهاندازی رسمی آن شده است.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به مدل مشارکت مردمی این پروژه گفت: یکی از ویژگیهای مهم این طرح، حضور هشت هزار نفر از مردم استان به عنوان سهامدار در قالب شرکت تعاونی است که در نوع خود کمنظیر است، همچنین منطقه آزاد چابهار و دانشگاه آزاد در اجرای این پروژه نقش مؤثری داشتهاند.
وی ادامه داد: این مجتمع صنعتی در صورت راهاندازی کامل، زمینه اشتغال مستقیم برای ۴۵۰ نفر را فراهم میکند و ۱۱۵ نفر دیگر نیز با تمرکز بر نیروهای بومی برای آموزش و اشتغال معرفی شدهاند.
بیجار از تخصیص اعتبار قابل توجه مصوب سفر رئیسجمهور به این پروژه خبر داد و گفت: متأسفانه با گذشت چند ماه از تصویب این تسهیلات، هنوز منابع مالی به پروژه تزریق نشده و انتظار داریم بانکهای عامل با تسریع در فرایند تأمین مالی، مسیر بهرهبرداری از این پروژه مهم را هموار کنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای منطقهای و تأثیر این طرح در توسعه جنوب شرق کشور عنوان کرد: تلاش شده با همراهی دولت و وزارتخانههای مربوط، موانع موجود در کوتاهترین زمان ممکن برطرف و مجتمع فولاد مکران وارد مدار تولید شود.
استانداری سیستان و بلوچستان