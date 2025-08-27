۴۸زمین چمن مصنوعی در سیستان و بلوچستان آماده بهره برداری شد

باشگاه خبرنگاران جوان _ ادهم کرد زابلی اظهار داشت: تعداد ۴۸زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال در شهر‌هایی مانند لاشار، گلشن، نیکشهر زرآباد کنارک سرباز دشتیاری ایرانشهر و زاهدان ... به بهره برداری می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه، زمین پینت زابل نیز در هفته دولت بازسازی می‌شود افزود: در مجموع برای پروژه‌های عمرانی این اداره کل ۷۴میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی تصریح کرد: اعتبار مورد نیاز این طرح‌ها از محل اعتبارات ملی، ملی-استانی، استانی، وزارت نفت تامین شده است.

مدیر کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان از افتتاح همزمان ۲ چمن مصنوعی مینی فوتبال در نقطه صفر مرزی کشور به برکت نظام خبر داد و گفت: آئین افتتاح زمین چمن‌های مصنوعی مینی فوتبال روستای هوت آباد و روستای زرد بن بخش پیشین شهرستان مرزی راسک برگزار شد.

کرد زابلی افزود: این دو پروژه در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی منطقه بصورت مشارکتی توسط، اداره کل ورزش و جوانان استان، فرمانداری و دهیاری و هر پروژه با زیربنای ۱۳۵۰ متر مربع و با اعتبار هزینه شده بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی/ استانی، امروز در چهارمین روز هفته دولت به بهره برداری رسید.

وی تصریح کرد: با افتتاح این ۲ پروژه زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال، جمعیتی بالغ بر ۷۵۰۰ نفر در قالب ۲۱۳۰ خانوار از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

وی ادامه داد: با افتتاح این پروژه‌ها فرصتی مناسبی برای فوتبال دوستان منطقه فراهم شده است تا مسابقات مختلف ورزشی را در این مکان‌ها برگزار کنند.

وی افزود: زمین‌های چمن مصنوعی به عنوان یک زیرساخت ورزشی در روستا‌ها موجب افزایش فعالیت‌های ورزشی شده و زمینه توسعه اجتماعی و فرهنگی و افزایش تعاملات اجتماعی در برنامه‌های ورزشی را محقق می‌کند.

