باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - شام اسبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار داشت: در شهر تهران، کمبود امکانات زیرساختی، به ویژه در زمینه آب و برق، به وضوح قابل مشاهده است. این مسئله به تراکم فروشی که سال‌ها توسط شهرداری در این شهر انجام شده، مرتبط است.

وی در خصوص امضا فروشی هم در ساخت وسازهای تهران گفت:در خصوص امضا فروشی، بهتر است که از کلمه "در اختیار قرار دادن امضا" استفاده کنیم. در سازمان نظام مهندسی، اقداماتی انجام داده‌ایم که روند این موضوع را تغییر دهد.

وی افزود:امروز هر اقدامی که نیاز به امضا و مهر مهندس داشته باشد، باید در سامانه‌های سازمان ثبت شود. برای این کار، یک کد مخصوص به هر مهندس اختصاص داده می‌شود. لذا خود مهندس باید به طور مستقیم پشت سیستم قرار گیرد و نسبت به امضای الکترونیک یا تایید و رد موضوع اقدام کند.

وی گفت: با این اقدامات، می‌توان ادعا کرد که پدیده در اختیار قرار دادن امضا در سازمان نظام مهندسی به طور قابل توجهی کاهش یافته و کمرنگ شده است.