باشگاه خبرنگاران جوان - ویدئویی از حرم مطهر علی بن موسی الرضا علیه السلام و نخستین نقاره زنی پس از ۶۳ روز منتشر شده است که در ادامه آن را مشاهده می‌کنید.