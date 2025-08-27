باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
نواخته شدن نقاره‌های حرم امام رضا (ع) پس از ۶۳ روز عزاداری + فیلم

نقاره‌های حرم امام رضا (ع) پس از ۶۳ روز عزاداری نواخته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ویدئویی از حرم مطهر علی بن موسی الرضا علیه السلام و نخستین نقاره زنی پس از ۶۳ روز منتشر شده است که در ادامه آن را مشاهده می‌کنید.

 

 

