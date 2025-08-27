نشست تخصصی توسعه همکاری‌های مشترک ایران و بلاروس در زمینه افزایش تولید و فروش ماشین‌آلات صنعتی، معدنی و راه‌سازی ایران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست تخصصی همکاری‌های مشترک ایران و بلاروس با حضور محمد علی دهقان دهنوی معاون وزیر صمت و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، فرشاد مقیمی؛ رییس هیات عامل ایدرو، محمد آقاجانلو؛ رییس هیات عامل ایمیدرو، آندری کانیوشکو معاون اول وزیر صنایع جمهوری بلاروس، دمیتری کالتسوف سفیر بلاروس در ایران و جمعی از نمایندگان شرکت‌های ایرانی و بلاروسی در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.

محمدعلی دهقان دهنوی در این نشست با ابراز امیدواری برای توسعه همکاری‌های مشترک دو کشور گفت: حضور این هیات در فاصله کمی از سفر رییس جمهور ایران به کشور بلاروس نشان‌دهنده عزم و اراده‌ای جدی برای توسعه روابط صنعتی بین دو کشور است.

وی ادامه داد: تولید مشترک، افزایش ساخت داخل، توسعه فعالیت‌ها در زمینه ساخت ماشین‌های صنعتی، معدنی و راه‌سازی از مهمترین محور‌های همکاری مشترک بین ایران و بلاروس است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: برای رفع مشکلات و موانع موجود در زمینه فعالیت شرکت‌های بلاروسی از طریق ایدرو و ایمیدرو پیگیری و اقدام خواهیم کرد.

احداث کارخانه تولید مشترک ماشین آلات سنگین زمینه خوبی برای توسعه همکاری‌ها

آندری کانیوشکو معاون اول وزیر صنایع جمهوری بلاروس در این نشست اظهار کرد: مهمترین هدف ما تولید مشترک و فروش ماشین آلات بلاروس در ایران و کسب منافع دو کشور است ضمن آنکه توافق در خصوص محور‌های اصلی همکاری بین ایران و بلاروس توسط روسای جمهور دو کشور انجام شده و ما برای به ثمر رساندن این توافقات در تلاش هستیم.

وی با بیان اینکه همکاری‌های اقتصادی و بشردوستانه از گذشته بین دو کشور در جریان بوده است، ادامه داد: بلاروس کشوری صنعتی محسوب می‌شود که در زمینه تولید ماشین آلات سنگین و صنعتی توسعه یافته و فعالیت دارد اکنون این آمادگی وجود دارد تا علاوه بر عرضه ماشین‌آلات صنعتی و سنگین برای احداث کارخانه تولید مشترک در ایران اقدام شود.

کانیوشکو به موانع موجود در فعالیت شرکت‌های بلاروسی در ایران اشاره کرد و خواستار رفع آنها برای توسعه همکاری‌های مشترک شد.

دمیتری کالتسوف سفیر بلاروس در ایران نیز در ادامه این نشست از ارتباط ۱۵ ساله ایران و بلاروس در زمینه تولید و عرضه ماشین آلات بلاروسی گفت وافزود: در حال حاضر تولید این ماشین آلات انجام می‌شود و قابلیت افزیش ظرفیت و ارتقا بومی سازی را دارد.

استقبال از سرمایه گذاری و تولید مشترک

فرشاد مقیمی، رئی هیات عامل ایدرو نیز در این نشست گفت: در جهت تولید ماشین آلات صنعتی و معدنی برای رفع موانع موجود در راستای توسعه همکاری‌های مشترک اقدام خواهیم کرد. در مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت از گذشته در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی و احداث کارخانه‌های تولید ماشین آلات صنعتی و معدنی فعالیت داشته‌ایم و افزایش ظرفیت تولید در کشور ما وجود دارد.

محمد آقاجانلو، رئیس هیات عامل ایمیدرو نیز در ادامه این نشست اظهار کرد:همکاری مناسبی در زمینه ماشین آلات معدنی بین ایران و بلاروس از گذشته وجود داشته است.

وی افزود: در معادن بزرگ ایران حدود ۳۲ هزار ماشین آلات معدنی و بیش از ۳۰ هزار کامیون و دامتراک در حال کار است که بیش از ۴۰ درصد آنها نیاز به تعمیر و نوسازی دارد، این فرصت برای همکاری بین شرکت‌های ایرانی و بلاروسی در تولید، عرضه و تعمیر ماشین آلات معدنی وجود دارد.

در انتهای این نشست دیدار و گفت‌و‌گو بین نمایندگان شرکت‌های صنعتی و معدنی ایرانی و بلاروسی با هدف توسعه روابط و همکاری‌های مشترک انجام پذیرفت.

منبع: سازمان توسعه تجارت

برچسب ها: سازمان توسعه تجارت ، ماشین آلات معدنی ، ایران و بلاروس
خبرهای مرتبط
گام بلند ایران در افزایش ترانزیت و تجارت ایران / صادرات ۵۸ میلیارد دلاری ایران مهر تایید بر توسعه تجارت
رشد ۲۲ درصدی صادرات کشور به اتحادیه اقتصادی اوراسیا
امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک ایران و ازبکستان در حوزه آهن و فولاد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بزودی مشکل برق حل خواهد شد
رونمایی از دو محصول جدید ایران خودرو
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ شهریور ماه
مشکل افت فشار آب حل خواهد شد+ فیلم
یک میلیون ایرانی خارج از کشور یارانه نقدی دریافت می‌کنند
ایران خودکفا شد اما بازار مرغ هنوز گرفتار سنتی‌گری و نوسان قیمت‌ها
دومین حراج سکه امسال، یکشنبه ۹ شهریور برگزار می‌شود
تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از صنایع آسیب دیده از جنگ اعلام شد
۳۰۰ قطار از چین تا پایان سال وارد ایران می‌شود
رشد ۴۰ درصدی حفاری‌های اکتشافی ایمیدرو تا پایان تیر
آخرین اخبار
کوتاهی وزارت جهاد کشاورزی در کشت فراسرزمینی
بررسی تولید مشترک ماشین‌آلات معدنی و صنعتی بلاروس در ایران 
رشد چشم گیر تراکم فروشی در خیابان‌های تهران+ فیلم
بارش باران طی سه روز آینده در نواحی شمال کشور
کمیته "صیانت از ارجاع نظارت برای رسیدگی به تخلف مهندسان تشکیل شد
سهمیه بندی آب در استان‌های مرزی صحت ندارد/ مردم به تماس‌های ناشناس توجه نکنند
تامین زیرساخت‌های لازم، مبنای واگذاری واحد‌های مسکونی و اراضی است
صنایع هواپیمایی از شمول محدودیت استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران مستثنی شدند
یک میلیون ایرانی خارج از کشور یارانه نقدی دریافت می‌کنند
دومین حراج سکه امسال، یکشنبه ۹ شهریور برگزار می‌شود
۷۰ درصد منابع یارانه نقدی طی ۵ ماهه امسال وصول شد
کاهش قیمت گوشت قرمز در گرو پرداخت مطالبات ۱۵۰ میلیون دلاری
چراغ سبز شاخص کل بورس/ صنعت بانکی بیشترین میزان ورود نقدینگی را به خود اختصاص داد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ شهریور ماه
واگذاری بیش از ۱۲۹ هزار میلیارد تومان سهام دولتی
بازار سرمایه به زودی وارد فاز رونق می‌شود
رونمایی از دو محصول جدید ایران خودرو
تعمیرات ۴۷فروند هواپیما توسط مهندسان توانمند داخلی
مشکل افت فشار آب حل خواهد شد+ فیلم
خصوصی‌سازی واقعی تنها راه توسعه صنعت پتروشیمی
هشدار سازمان حمایت درباره خرید دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور قاچاق
یکی از بخش‌های مدیریت تنش آبی مدیریت مصرف است
بزودی مشکل برق حل خواهد شد
افتتاح و کلنگ‌زنی ۲۲۰ پروژه عمرانی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور
تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از صنایع آسیب دیده از جنگ اعلام شد
رشد ۴۰ درصدی حفاری‌های اکتشافی ایمیدرو تا پایان تیر
تهران موثرترین استان بر اقتصاد ملی است
ایران خودکفا شد اما بازار مرغ هنوز گرفتار سنتی‌گری و نوسان قیمت‌ها
آغاز پویش فراگیر توزیع و نصب لوازم کاهنده مصرف آب
امضای تفاهم نامه همکاری ایران در حوزه صادرات خدمات فنی ومهندسی+ فیلم