باشگاه خبرنگاران جوان - نشست تخصصی همکاریهای مشترک ایران و بلاروس با حضور محمد علی دهقان دهنوی معاون وزیر صمت و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، فرشاد مقیمی؛ رییس هیات عامل ایدرو، محمد آقاجانلو؛ رییس هیات عامل ایمیدرو، آندری کانیوشکو معاون اول وزیر صنایع جمهوری بلاروس، دمیتری کالتسوف سفیر بلاروس در ایران و جمعی از نمایندگان شرکتهای ایرانی و بلاروسی در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.
محمدعلی دهقان دهنوی در این نشست با ابراز امیدواری برای توسعه همکاریهای مشترک دو کشور گفت: حضور این هیات در فاصله کمی از سفر رییس جمهور ایران به کشور بلاروس نشاندهنده عزم و ارادهای جدی برای توسعه روابط صنعتی بین دو کشور است.
وی ادامه داد: تولید مشترک، افزایش ساخت داخل، توسعه فعالیتها در زمینه ساخت ماشینهای صنعتی، معدنی و راهسازی از مهمترین محورهای همکاری مشترک بین ایران و بلاروس است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: برای رفع مشکلات و موانع موجود در زمینه فعالیت شرکتهای بلاروسی از طریق ایدرو و ایمیدرو پیگیری و اقدام خواهیم کرد.
احداث کارخانه تولید مشترک ماشین آلات سنگین زمینه خوبی برای توسعه همکاریها
آندری کانیوشکو معاون اول وزیر صنایع جمهوری بلاروس در این نشست اظهار کرد: مهمترین هدف ما تولید مشترک و فروش ماشین آلات بلاروس در ایران و کسب منافع دو کشور است ضمن آنکه توافق در خصوص محورهای اصلی همکاری بین ایران و بلاروس توسط روسای جمهور دو کشور انجام شده و ما برای به ثمر رساندن این توافقات در تلاش هستیم.
وی با بیان اینکه همکاریهای اقتصادی و بشردوستانه از گذشته بین دو کشور در جریان بوده است، ادامه داد: بلاروس کشوری صنعتی محسوب میشود که در زمینه تولید ماشین آلات سنگین و صنعتی توسعه یافته و فعالیت دارد اکنون این آمادگی وجود دارد تا علاوه بر عرضه ماشینآلات صنعتی و سنگین برای احداث کارخانه تولید مشترک در ایران اقدام شود.
کانیوشکو به موانع موجود در فعالیت شرکتهای بلاروسی در ایران اشاره کرد و خواستار رفع آنها برای توسعه همکاریهای مشترک شد.
دمیتری کالتسوف سفیر بلاروس در ایران نیز در ادامه این نشست از ارتباط ۱۵ ساله ایران و بلاروس در زمینه تولید و عرضه ماشین آلات بلاروسی گفت وافزود: در حال حاضر تولید این ماشین آلات انجام میشود و قابلیت افزیش ظرفیت و ارتقا بومی سازی را دارد.
استقبال از سرمایه گذاری و تولید مشترک
فرشاد مقیمی، رئی هیات عامل ایدرو نیز در این نشست گفت: در جهت تولید ماشین آلات صنعتی و معدنی برای رفع موانع موجود در راستای توسعه همکاریهای مشترک اقدام خواهیم کرد. در مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت از گذشته در زمینه جذب سرمایهگذار خارجی و احداث کارخانههای تولید ماشین آلات صنعتی و معدنی فعالیت داشتهایم و افزایش ظرفیت تولید در کشور ما وجود دارد.
محمد آقاجانلو، رئیس هیات عامل ایمیدرو نیز در ادامه این نشست اظهار کرد:همکاری مناسبی در زمینه ماشین آلات معدنی بین ایران و بلاروس از گذشته وجود داشته است.
وی افزود: در معادن بزرگ ایران حدود ۳۲ هزار ماشین آلات معدنی و بیش از ۳۰ هزار کامیون و دامتراک در حال کار است که بیش از ۴۰ درصد آنها نیاز به تعمیر و نوسازی دارد، این فرصت برای همکاری بین شرکتهای ایرانی و بلاروسی در تولید، عرضه و تعمیر ماشین آلات معدنی وجود دارد.
در انتهای این نشست دیدار و گفتوگو بین نمایندگان شرکتهای صنعتی و معدنی ایرانی و بلاروسی با هدف توسعه روابط و همکاریهای مشترک انجام پذیرفت.
منبع: سازمان توسعه تجارت