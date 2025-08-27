کوتاهی وزارت جهاد کشاورزی در کشت فراسرزمینی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید فخرالدین عامریان رئیس هیئت مدیره انجمن کشت فراسرزمینی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در مورد کشاورزی فرا سرزمینی باید بگویم که در دهه آخر، بسیاری از کشورها به دلیل کم آبی به دنبال استفاده از آب و خاک کشورهای دیگر با بارندگی بیشتری هستند.

وی ادامه داد:کشورهای عربی، کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکای جنوبی و حتی همسایه‌های خودشان شروع به خرید زمین‌های کشاورزی کرده‌اند.

او بیان کرد: متاسفانه کشور ما، علی‌رغم پیگیری از سال ۹۱، تا امروز هیچ اقدام خاصی در این زمینه انجام نداده است. فقط برخی قوانین در هر دوره وزارت‌خانه‌ها، از جمله وزارت خارجه و وزارت کشاورزی، اعلام شده است.

وی افزود:تا امروز، تنها تعداد بسیار کمی از زمین‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی و شرکت‌های وابسته‌اش در برخی کشورها خریداری شده است. این خریدها به دلیل بی‌تدبیری انجام شده، هیچ نتیجه ملموسی نداشته‌اند و حتی کشاورزی هم در این زمینه‌ها صورت نگرفته است.

وی افزود:بخش خصوصی نیز در حال حاضر زمینی خریداری نکرده که نشان‌دهنده تعهدی از سوی آنها باشد. به نظر می‌رسد که دولت نتوانسته است کمکی به بخش خصوصی بکند یا خود بخش خصوصی به دلیل زندگی در کشور دیگر اقدام به خرید زمین کرده است.

عامریان گفت: در نهایت، می‌توان گفت که وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کشاورزی فرا سرزمینی کوتاهی کرده است. برخی وزرا در مدت ۱۲ سال گذشته به اهمیت این موضوع پی برده‌اند. آقای مهندس حجتی و آقای سادات‌نژاد در زمان خود اقدامات خوبی انجام دادند، اما پس از آن، کارهایی که قرار بود انجام شود، متاسفانه به نتیجه نرسیده است.