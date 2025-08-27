افتتاحیه دوره آموزشی تربیت سفیران جوان المپیک

باشگاه خبرنگاران جوان - دوره آموزشی "تربیت سفیران جوان المپیک " با یک دقیقه سکوت به منظور ادای احترام به قهرمانان فقید کشتی کشورمان مرحوم امامعلی حبیبی و رضا سوخته سرایی مدال اوران و قهرمانان بازی‌های المپیک و آسیایی کشورمان با حضور دکتر امین زاده مدیرکل تربیت بدنی آستان قدس، دکتر مهین فرهادی زاد نائب رئیس کمیته ملی المپیک، امیر بال زاده مدیر واحد همبستگی کمیته ملی المپیک، مدرسین دوره و ۶۰ قهرمان ورزشی رسما آغاز شد.

این فاز از پروژه با حمایت مادی و معنوی بخش المپیک سولیداریتی IOC، برای دختران ورزشکار و قهرمان رده سنی ۱۲ تا ۱۵ سال پنج استان خراسان شمالی، خراسان جنوبی وخراسان رضوی، گلستان و سمنان از ۴ لغایت ۷ شهریورماه به میزبانی اداره کل تربیت بدنی آستان قدس رضوی در شهر مشهد برگزار می‌گردد.

امیر بال زاده مدیر واحد همبستگی المپیک کمیته ملی المپیک با اشاره به ضرورت آشنایی ورزشکاران و قهرمانان دختر جوان کشورمان با تاریخچه و نهضت المپیک، ارزش‌های المپیک و همبستگی المپیک اظهار داشت: در این دوره ضمن تاکید بر این مباحث این ورزشکاران با موضوعاتی، چون سواد رسانه‌ای و آشنایی بیشتر با خطرات شبکه‌های اجتماعی، محیط زیست و ورزش، ارتقاء مهارت‌های روانی و اعتماد به نفس و خودباوری در ورزش، حفاظت از ورزشکاران، المپیزم و ارزش‌های المپیزم و همچنین اخلاق در ورزش آشنا خواهند شد.

ورزشکاران جوان پس از گذراندن این دوره به عنوان سفیران جوان المپیک (young Olympic Ambassadors) در استان خود رسالت ترویج ارزش‌های المپیک را بر عهده خواهند داشت..

مدیر واحد همبستگی در ادامه افزود: در این دوره آموزشی تعداد ۶۰ قهرمان جوان از ۵ استان، هر روز از ۷ صبح تا ۲۱ شب در کارگاه‌های عملی و تئوری تحت نظر اساتید صاحب نظر آموزش می‌بینند.

وی همچنین با اشاره به حضور اساتید برجسته در این دوره آموزشی کفت: دکتر مهین فرهادی زاد، دکتر میترا رضوانی، دکتر محمود عبدالهی، دکتر هومن بهمن پور، دکتر نصراله سجادی، دکتر عباسعلی گائینی مدرسی این دوره آموزشی را برعهده دارند.

بال زاده در خاتمه اظهار داشت: در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهینامه "سفیران جوان المپیک" با امضاء رئیس کمیته ملی المپیک اهدا خواهد شد و یادآور گردید که سفیران المپیک رسالت انتقال آموزه‌های این دوره را به سایر ورزشکاران بر عهده دارند.

۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۲

منبع: روابط عمومی کمیته ملی المپیک