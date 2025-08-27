باشگاه خبرنگاران جوان _ ایوب کرد در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: در هفته دولت امسال ۶۰پروژه شاخص در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اعتباری بالغ بر۲۳هزار میلیارد ریال به بهره برداری می‌رسد.

وی افزود: تعداد ۲۷۲ روستا با جمعیت ۵۲هزار و ۷۸۷نفر از مزایای این پروژه‌ها بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه، یکی از مهم‌ترین مزایای این پروژه‌ها، بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل است، تصریح کرد: با بهسازی و آسفالت ۲۵۲ کیلومتر از راه‌های فرعی و روستایی و همچنین روکش آسفالت ۲۵۵ کیلومتر از راه‌های شریانی، دسترسی مردم به نقاط مختلف استان تسهیل پیدا خواهد کرد، علاوه بر این، روان‌سازی ترافیک و کاهش استهلاک وسایل نقلیه از دیگر اهداف این پروژه‌هاست.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان گفت: با بهبود کیفیت جاده‌ها، زمان سفر کاهش می‌یابد و مردم می‌توانند با اطمینان بیشتری به سفر‌های خود بپردازند. این موضوع به ویژه در فصول بارانی و شرایط جوی نامناسب اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

کرد همچنین از اجرای خط‌کشی یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی با اعتبار ۵۲۵ میلیارد ریال در استان خبر داد و افزود: روشنایی چهار مقطع از محور‌های پرتردد و حادثه خیز استان با هزینه‌ای بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال از دیگر اقدامات انجام شده توسط این اداره کل در هفته دولت می‌باشد.

