فیلم سینمایی «دولت عشق»؛ روایتی تاثیرگذار از زندگی شهید رجایی + فیلم

فیلم سینمایی «دولت عشق» روایتی تاثیرگذار از زندگی شهید محمدعلی رجایی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم سینمایی «دولت عشق» از قاب شبکه دوم سیما، روایتی تاثیرگذار درباره زندگی شهید محمدعلی رجایی از سال‌های مبارزه با رژیم پهلوی و تحمل شکنجه‌های ساواک تا روزهای پرالتهاب پیروزی انقلاب و سپس دوران ریاست‌جمهوری است.

این فیلم گوشه‌هایی از منش انسانی، تواضع و روحیه مبارزاتی شهید رجایی را به تصویر می‌کشد. مردی که حتی در برابر شکنجه‌گران سابق خود با بزرگواری برخورد کرد و در جایگاه ریاست‌جمهوری، خادم مردم باقی ماند تا سرانجام در راه آرمان‌های انقلاب به شهادت رسید.

کارگردان: حمید بهمنی

تهیه‌کننده: رحیم رجائی

بازیگران: سید جواد هاشمی، سید احمد میررفیعی، حبیب‌الله حداد، سید حمید طباطبائی

محصول: ایران – ۱۳۸۱

ژانر: زندگینامه، تاریخی 

مدت: ۱۱۷ دقیقه

