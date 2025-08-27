فیلم سینمایی «دولت عشق»؛ روایتی تاثیرگذار از زندگی شهید رجایی + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم سینمایی «دولت عشق» از قاب شبکه دوم سیما، روایتی تاثیرگذار درباره زندگی شهید محمدعلی رجایی از سالهای مبارزه با رژیم پهلوی و تحمل شکنجههای ساواک تا روزهای پرالتهاب پیروزی انقلاب و سپس دوران ریاستجمهوری است.
این فیلم گوشههایی از منش انسانی، تواضع و روحیه مبارزاتی شهید رجایی را به تصویر میکشد. مردی که حتی در برابر شکنجهگران سابق خود با بزرگواری برخورد کرد و در جایگاه ریاستجمهوری، خادم مردم باقی ماند تا سرانجام در راه آرمانهای انقلاب به شهادت رسید.
کارگردان: حمید بهمنی
تهیهکننده: رحیم رجائی
بازیگران: سید جواد هاشمی، سید احمد میررفیعی، حبیبالله حداد، سید حمید طباطبائی
محصول: ایران – ۱۳۸۱
ژانر: زندگینامه، تاریخی
مدت: ۱۱۷ دقیقه