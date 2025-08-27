بوسکتس: امیدوارم دمبله برنده توپ طلا شود!

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که گمانه‌زنی‌ها برای انتخاب احتمالی برنده بهترین بازیکن سال ۲۰۲۵ همچنان ادامه دارد، ستارگان دنیای فوتبال در مصاحبه‌هایی که انجام می‌دهند از علاقه خود نسبت به بازیکنانی حرف می‌زنند که شایسته این عنوان با ارزش هستند.

سرخیو بوسکتس، کاپیتان پیشین بارسلونا در مصاحبه‌ای ابراز امیدواری کرد عثمان دمبله برنده توپ طلا شود، او حرف هایش را اینگونه شروع کرد: امیدوارم توپ طلا به عثمان دمبله برسد، او فصل گذشته از بقیه بازیکنان بهتر بود و ثبات بیشتری داشت.

وی افزود: در بارسلونا هم بازیکنانی هستند نظیر یامال، رافینیا شایستگی این عنوان را دارند، اما نمی‌دانم رای‌دهندگان چه تصمیمی خواهند گرفت. در نهایت امیدوارم بهترین بازیکن شایسته‌ترین بازیکن باشد.

لازم به ذکر است، عثمان دمبله فصل بسیار خوبی را پاری‌سن‌ژرمن پشت سرگذاشت و سهم مهمی در کسب قهرمانی تاریخی این تیم در لیگ قهرمانان اروپا داشت.

او با این تیم موفق به فتح چهار جام مهم شامل لیگ قهرمانان اروپا، لیگ ۱ فرانسه، جام حذفی و سوپرجام اروپا شد و همچنین به فینال جام‌جهانی باشگاه‌ها راه یافت.

دمبله روز‌های خوبی را در بارسلونا تجربه نکرد، اما در پاری‌سن‌ژرمن و زیر نظر لوئیس انریکه اوج گرفت و اکنون گزینه نخست کسب توپ طلا است.

این بازیکن چند روز پیش درباره این سوال که آیا به کسب توپ طلا علاقه دارد، گفت: بله من به توپ طلا علاقه دارم و دوست دارم که این جایزه را ببرم.

