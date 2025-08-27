تشدید و برخورد قانونی در خصوص ماده ۱۰ و ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی

معاون وظیفه عمومی انتظامی مازندران از اجرای دقیق ماده ۱۰ و ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ محمد رضا کریم پور معاون وظیفه عمومی انتظامی مازندران گفت: به استناد ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، ارائه هر گونه خدمات توسط بانک ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، نهاد‌های قانونی، وزارتخانه‌ها و ... به مشمولان غایب ممنوع می‌باشد.

او افزود: برابر ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی (الحاقی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰) کسانی که به نحوی مشمولان غایب را در مؤسسات دولتی و غیردولتی از قبیل کارخانه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازه‌ها و تعمیرگاه‌ها بکارگیری کنند، توسط فراجا، وزارتخانه‌های (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و (صنعت، معدن و تجارت) شناسایی و به محاکم صالحه قضایی معرفی شوند، مجازات این گونه افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و برای دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز است.

معاون وظیفه عمومی انتظامی استان مازندران در پایان گفت: مشمولان و خانواده‌های آن‌ها برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص بهره‌مندی از اخبار وظیفه عمومی می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir، سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

