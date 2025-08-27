الجزایر کاردار فرانسه را احضار کرد

الجزایر کاردار فرانسه را به دلیل اختلاف بر سر ویزا احضار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت امور خارجه الجزایر روز چهارشنبه اعلام کرد که کاردار فرانسه را در اعتراض به بیانیه صادر شده توسط سفارت فرانسه در مورد رویه‌های ویزا احضار کرده است.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که سفارت فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد که به دلیل امتناع الجزایر از اعطای ویزا به پرسنل جدید، کارکنان دیپلماتیک و کنسولی خود در الجزایر را از ماه سپتامبر به یک سوم کاهش خواهد داد.

سفارت هشدار داد که این اقدام باعث کاهش زمان تعیین وقت ملاقات و کند شدن روند صدور ویزا خواهد شد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: الجزایر ، فرانسه
