گره بانکی بر راه نهضت ملی مسکن

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- طرح «نهضت ملی مسکن» بهعنوان یکی از مهمترین برنامههای دولت برای خانهدار کردن اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه، از ابتدا با هدف تسریع در تأمین مسکن و کنترل بازار آغاز شد.
اما تجربه سهساله اجرای این طرح در لرستان نشان میدهد که گرههای بانکی، تبدیل به مانعی جدی در مسیر آن شدهاند. نیمی از متقاضیان همچنان پشت درهای بانکها معطل ماندهاند؛ در حالیکه زمان در پروژههای عمرانی مساوی است با افزایش هزینهها.
هر روز تأخیر، یعنی گرانی مصالح، افزایش دستمزدها و در نهایت فشار مالی بیشتر بر دوش مردمی که امیدشان خانهای کوچک در طرح ملی است. این تعلل، علاوه بر کند کردن روند پروژهها، موجب بیاعتمادی متقاضیان و ایجاد موجی از نگرانی در استان شده است.
تنها نیمی از متقاضیان به تسهیلات دست یافتهاند
مهدی مجیدی، معاون عمرانی استانداری لرستان با ارائه آماری نگرانکننده گفت:از حدود ۱۰ هزار متقاضی در استان، تنها حدود ۵۰ درصد موفق به اتصال به سیستم بانکی و دریافت تسهیلات شدهاند. این یعنی هنوز نیمی از متقاضیان با وجود گذشت سه سال از آغاز طرح، در انتظار دریافت حمایت مالی هستند.
مجیدی با انتقاد از عملکرد برخی بانکها تأکید کرد:این تأخیر باعث افزایش هزینههای ساخت شده است. تأخیر بانکها نهتنها پروژهها را متوقف میکند، بلکه هزینههای اضافی به متقاضیان تحمیل میشود.
به گفته او، در شرایطی که قیمت مصالح و دستمزدها روزبهروز بالا میرود، هر هفته انتظار، بار مالی سنگینتری را به سازندگان و متقاضیان تحمیل میکند.
بانکها زیر ذرهبین کارگروه ویژه
معاون عمرانی استانداری لرستان درباره اقدامات نظارتی جدید توضیح داد و گفت : از بانکهایی که همکاری لازم را داشتند، تشکر و تقدیر شد، اما بانکهایی که تعهد دادهاند، باید هرچه سریعتر به تعهدات خود عمل کنند. برای همین، مصوب شد کارگروه ویژه بانکها هر هفته با دبیری اداره کل راه و شهرسازی تشکیل شود تا پیگیری لازم برای تسهیل پرداخت تسهیلات انجام شود. این امر میتواند بانکها را در چرخه مشخصی قرار دهد و از بلاتکلیفی متقاضیان بکاهد.
بروجرد؛ نمونه موفق همکاری بانکی
مجیدی در ادامه به تجربه موفق شهرستان بروجرد اشاره کرد و گفت:در بروجرد، به دلیل دریافت تسهیلات بانکی بهموقع، پروژههای مسکن ملی آماده افتتاح هستند. این نشان میدهد اگر بانکها پایکار باشند، پروژهها بهسرعت به بهرهبرداری میرسند. اما اگر بانکها همکاری نکنند، نیمی از توان مالی پروژه از دست میرود و پروژهها نیمهکاره میمانند.
نهضت ملی مسکن در لرستان، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند عزم جدی بانکهاست.
تجربه بروجرد نشان داده که تزریق بهموقع منابع مالی میتواند پروژهها را به سرانجام برساند.
اما در سایر شهرستانها، معطلی متقاضیان پشت درهای بانکها و بلاتکلیفی پروژهها نهتنها اهداف طرح را تهدید میکند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشهدار خواهد کرد.
اگر بانکها در ایفای تعهدات خود تسریع نکنند، خانهدار شدنبرای بسیاری از متقاضیان نهضت ملی مسکن، همچنان رؤیایی دستنیافتنی باقی خواهد ماند.