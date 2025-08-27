باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

وزرا به عملکرد خود چه نمره‌ای می‌دهند؟ + فیلم

از حاشیه‌های حیاط هیات دولت تا نمره‌های دولتی‌ها به کارنامه یکساله خود را در این گزارش مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - خبرنگار صدا و سیما، کارنامه عملکرد وزرا و مسئولان دولتی را به حیاط هیات دولت برده تا آنها به عملکرد یکساله خود نمره بدهند.

 

مطالب مرتبط
وزرا به عملکرد خود چه نمره‌ای می‌دهند؟ + فیلم
young journalists club

بنیاد شهید در سالی که گذشت + فیلم

وزرا به عملکرد خود چه نمره‌ای می‌دهند؟ + فیلم
young journalists club

دولت امسال برای رعایت معیشت مردم، افزایش قیمت ارز ترجیحی را اجرا نکرد

وزرا به عملکرد خود چه نمره‌ای می‌دهند؟ + فیلم
young journalists club

واکنش رئیس دفتر رئیس‌جمهور به احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
نهنگ سواری بچه‌های آبادان در خلیج فارس + فیلم
۲۹۴۱

نهنگ سواری بچه‌های آبادان در خلیج فارس + فیلم

۰۵ . شهريور . ۱۴۰۴
ناگفته‌های بزرگترین صادرکننده زعفران ایران + فیلم
۱۱۲۵

ناگفته‌های بزرگترین صادرکننده زعفران ایران + فیلم

۰۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تلاش می‌کنیم لایحه بودجه سال آینده را بدون کسری بودجه تدوین کنیم + فیلم
۷۵۱

تلاش می‌کنیم لایحه بودجه سال آینده را بدون کسری بودجه تدوین کنیم + فیلم

۰۵ . شهريور . ۱۴۰۴
علت علاقمندی ژاپنی‌ها به ناپدید شدن چیست؟ + فیلم
۷۱۲

علت علاقمندی ژاپنی‌ها به ناپدید شدن چیست؟ + فیلم

۰۵ . شهريور . ۱۴۰۴
خبرنگار ارشد صهیونیست در آنتن زنده شبکه عبری i24: همه خبرنگاران را ترور کنید + فیلم
۶۲۲

خبرنگار ارشد صهیونیست در آنتن زنده شبکه عبری i24: همه خبرنگاران را ترور کنید + فیلم

۰۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.