باشگاه خبرنگاران جوان - علیاکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، امروز چهارشنبه در پایان جلسه این ستاد در جمع خبرنگاران، با تبریک هفته دولت گفت: یاد و خاطره شهدای دولت بهویژه شهیدان رجایی، باهنر و شهید آیتالله رئیسی را گرامی میداریم.
قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: امروز نخستین جلسه ستاد مرکزی اربعین پس از برگزاری مراسم اربعین با حضور کمیتههای ۱۸ گانه، برخی نمایندگان مجلس برگزار و گزارشی از اقدامات کمیتهها در برگزاری مراسم ارائه شد.
رئیس ستاد مرکزی اربعین افزود: امسال به لطف تلاشهای دولت، مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی و انتظامی، یکی از بهترین مراسمهای اربعین در سالهای اخیر برگزار شد. در حوزههای امنیت، خدماترسانی، بهداشت و درمان، شرایط به مراتب بهتر از سالهای گذشته بود و کوچکترین مشکل امنیتی در ایران و عراق رخ نداد. حتی در حوزه حوادث جادهای و تلفات نیز بیش از ۴۰ درصد کاهش داشتیم.
پورجمشیدیان گفت: با وجود گرمای شدید و شرایط سخت، امسال حضور زائران نسبت به سال گذشته ۴ درصد افزایش داشت و حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از ایران در مراسم شرکت کردند. همچنین آمار اتباع خارجی که از مسیرهای کشورمان وارد شدند، ۱۶ درصد رشد داشت.
وی افزود: در حوزه حملونقل نیز با مدیریت وزارت راه و شهرسازی و همکاری شهرداریها، بیش از ۲ هزار اتوبوس در مرزها و حدود ۷ هزار اتوبوس در سفرهای بینشهری فعال بود و در مجموع بیش از ۶۵ هزار سفر انجام شد. مشکل خاصی در حملونقل وجود نداشت، جز معطلی چند ساعته در استانهای تهران، البرز، اصفهان و قم که آن هم برطرف شد.
قائم مقام وزیر کشور گفت: امسال بیش از ۳۲۰۰ موکب ایرانی و هزاران موکب عراقی خدماترسانی کردند. خدمات زیرساختی همچون جادهها، پارکینگها و سایبانها نیز نسبت به گذشته ارتقا یافت. همچنین از دولت و مردم عراق که با محبت ویژه نسبت به زائران ایرانی برخورد کردند، قدردانی میکنم.
پورجمشیدیان افزود: البته شأن زائران اباعبدالله (ع) بیش از خدمات موجود است و همچنان در حوزه حملونقل و زیرساختها نیازمند اقدامات دائمی بیشتری هستیم تا هم هزینهها کاهش یابد و هم امکان بهرهبرداری مردم در طول سال فراهم شود.
قائم مقام وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص اتباع غیرمجاز گفت: با نهایت احترام به اتباع خارجی بهویژه برادران افغانستانی، تصمیم دولت در این زمینه همچنان به قوت خود باقی است. از ابتدای سال تاکنون بیش از یکمیلیون و ۲۰۰ هزار نفر ـ که حدود ۷۰ درصد آنان خودمعرف بودهاند ـ از کشور خارج شدهاند.
پورجمشیدیان تصریح کرد: این روند ادامه خواهد داشت تا زمانی که حتی یک تبعه غیرمجاز در کشور نباشد. البته کسانی که به صورت قانونی و با مجوز اقدام کنند، میتوانند به کشور بازگردند.