تظاهرات گسترده در جنوب لبنان در اعتراض به سفر فرستاده آمریکا

در پی سفر فرستاده آمریکا به لبنان، صد‌ها شهروند در جنوب این کشور تظاهرات کرده و سفر او به دو شهر لغو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی سفر «توماس باراک» فرستاده آمریکا به لبنان، صد‌ها شهروند لبنانی در جنوب این کشور دست به تظاهرات زدند. 

در همین حال، خبرگزاری دولتی لبنان اعلام کرد که سفر باراک به شهر‌های «صور» و «الخیام» به دلیل تظاهرات لغو شده است.

 طبق تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی و مشاهدات شاهدان عینی، معترضان پلاکارد‌هایی با شعار «مرگ بر آمریکا» حمل می‌کردند و پرچم‌های حزب‌الله را در دست داشتند.

در الخیام، شهری که درگیر حملات اخیر رژیم اسرائیل بوده است، «سهام ادریس» شهروند ۵۰ ساله لبنانی به خبرگزاری رویترز گفت: «ما به اعتراضات پیوستیم، زیرا مخالف این تصمیمات هستیم. اسرائیل و آمریکا سرزمین ما و کشور ما را می‌خواهند». او در تماس تلفنی با رویترز گفت: «اینجا سرزمین مقاومت و شهدا است. چگونه یک آمریکایی می‌تواند بعد از کشته شدن جوانان ما به اینجا بیاید؟»

شاهدان عینی گفتند که ارتش لبنان در شهر صور حضور پررنگی دارد. این شهر در فهرست یونسکو ثبت شده و در جنگ سال گذشته هدف حملات ارتش صهیونیستی قرار گرفت.

نور فارس، ۳۳ ساله در میان تظاهرکنندگان در شهر صور گفت که او اعتراض می‌کند، زیرا باراک را رئیس یک «پروژه استعماری» می‌داند. او گفت: «از سال ۱۹۷۸ مردم جنوب لبنان هرگز روستا‌های خود را ترک نکرده‌اند.»

باراک روز سه‌شنبه در بیروت، در یک کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران لبنانی درگیر شد و گفت: «اگر هرج و مرج و شلوغی مانند حیوانات حاکم باشد ما از اینجا خواهیم رفت، اگر می‌خواهید بدانید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است، بایستی متمدنانه رفتار کنید، این مشکل منطقه است؛ آیا شما تصور می‌کنید که ما از این خوشحال هستیم و از بودن در اینجا خرسندیم؟»
 
بسیاری از لبنانی‌ها این اظهارات را که به طور گسترده در رسانه‌های لبنان منتشر شد، بی‌احترامی دانستند. ریاست جمهوری لبنان فقط این اظهارات را «غیرعمدی» خواند و بعد بیانیه‌ای در حمایت از روزنامه‌نگاران صادر کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: توماس باراک ، لبنان ، حزب الله
خبرهای مرتبط
توطئه آمریکا برای محاصره پایتخت حزب‌الله با نیروی خارجی
گروه حقوق بشری خواستار تحقیق در مورد جرائم جنگی اسرائیل در جنوب لبنان شد
ابراز تاسف غیرمستقیم لبنان در پی اهانت نماینده آمریکا به خبرنگاران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترکیه برای کدام جنگ آماده می‌شود؟ دستور ساخت پناهگاه در ۸۱ استان
رویترز: اروپا ممکن است از فردا مکانیسم ماشه را کلید بزند
اتحاد شرق در مقابل ماشه
کشتی‌های آلمانی از دستورات یمن در دریای سرخ اطاعت می‌کنند
توطئه آمریکا برای محاصره پایتخت حزب‌الله با نیروی خارجی
ولیعهد عربستان نامه‌ای از پوتین دریافت کرد
فارن پالیسی: پهپادهای چینی آینده را رقم می‌زنند!
ارتش اسرائیل مردم جنوب لبنان را تهدید کرد
۳.۵ میلیارد دلار، بهای شکست آمریکا در مقابل یمن
۳ کشته در تیراندازی در مدرسه کاتولیک مینیاپولیس/ دو کودک در میان کشته‌ها
آخرین اخبار
تظاهرات گسترده در جنوب لبنان در اعتراض به سفر فرستاده آمریکا
یمن فرودگاه بن‌گوریون را هدف قرار داد
هیئت‌های نمایندگی آمریکا و اوکراین روز جمعه دیدار می‌کنند
الجزایر کاردار فرانسه را احضار کرد
پنتاگون: ترامپ مایل به انعقاد توافق جدیدی برای جایگزینی پیمان استارت نو است
وزیر خارجه آمریکا با همتایان اروپایی خود درباره ایران گفت‌و‌گو کرد
۳ کشته در تیراندازی در مدرسه کاتولیک مینیاپولیس/ دو کودک در میان کشته‌ها
کرملین: با استقرار نیرو‌های اروپایی در اوکراین مخالفیم
ولیعهد عربستان نامه‌ای از پوتین دریافت کرد
رویترز: اروپا ممکن است از فردا مکانیسم ماشه را کلید بزند
زلزله ۶ ریشتری تایوان را لرزاند
سوریه: حمله اسرائیل به یک پایگاه نظامی نقض حاکمیت ملی ماست
کشف ۵ جسد در رودخانه سن فرانسه
شمار شهدای غزه به حدود ۶۲ هزار و ۹۰۰ نفر رسید
درخواست سازمان ملل از پاکستان برای تمدید مهلت خروج پناهجویان افغان
ادامه تنش با پاکستان به نفع هیچ‌یک از دو کشور نیست
زیردریایی‌های روسیه و چین اولین گشت مشترک خود را انجام دادند
ارتش اسرائیل مردم جنوب لبنان را تهدید کرد
روسیه: آمریکا مسئول ناکامی شورای امنیت در غزه است
کرملین: درگیری در اوکراین پیچیده است
افزایش بی‌سابقه بودجه نظامی لهستان
لغو سفر هیات آمریکایی درپی اعتراضات مردم جنوب لبنان
دانمارک کاردار آمریکا را احضار کرد
اعتراض کارکنان مایکروسافت به همدستی در نسل‌کشی غزه
انفجار‌های جدید در هامبورگ پس از مهار آتش‌سوزی ۴۰ ساعته
توطئه آمریکا برای محاصره پایتخت حزب‌الله با نیروی خارجی
ترکیه برای کدام جنگ آماده می‌شود؟ دستور ساخت پناهگاه در ۸۱ استان
آمریکا به دنبال پایان جنگ غزه تا پایان سال میلادی
پیشنهاد لاپید برای سفیدشویی اسرائیل: عذرخواهی از قتل‌عام کودکان
تعرفه‌های تنبیهی ترامپ علیه هند اجرایی شد