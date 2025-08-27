تظاهرات گسترده در جنوب لبنان در اعتراض به سفر فرستاده آمریکا

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی سفر «توماس باراک» فرستاده آمریکا به لبنان، صدها شهروند لبنانی در جنوب این کشور دست به تظاهرات زدند.
در همین حال، خبرگزاری دولتی لبنان اعلام کرد که سفر باراک به شهرهای «صور» و «الخیام» به دلیل تظاهرات لغو شده است.
طبق تصاویر منتشر شده در رسانههای اجتماعی و مشاهدات شاهدان عینی، معترضان پلاکاردهایی با شعار «مرگ بر آمریکا» حمل میکردند و پرچمهای حزبالله را در دست داشتند.
در الخیام، شهری که درگیر حملات اخیر رژیم اسرائیل بوده است، «سهام ادریس» شهروند ۵۰ ساله لبنانی به خبرگزاری رویترز گفت: «ما به اعتراضات پیوستیم، زیرا مخالف این تصمیمات هستیم. اسرائیل و آمریکا سرزمین ما و کشور ما را میخواهند». او در تماس تلفنی با رویترز گفت: «اینجا سرزمین مقاومت و شهدا است. چگونه یک آمریکایی میتواند بعد از کشته شدن جوانان ما به اینجا بیاید؟»
شاهدان عینی گفتند که ارتش لبنان در شهر صور حضور پررنگی دارد. این شهر در فهرست یونسکو ثبت شده و در جنگ سال گذشته هدف حملات ارتش صهیونیستی قرار گرفت.
نور فارس، ۳۳ ساله در میان تظاهرکنندگان در شهر صور گفت که او اعتراض میکند، زیرا باراک را رئیس یک «پروژه استعماری» میداند. او گفت: «از سال ۱۹۷۸ مردم جنوب لبنان هرگز روستاهای خود را ترک نکردهاند.»
باراک روز سهشنبه در بیروت، در یک کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران لبنانی درگیر شد و گفت: «اگر هرج و مرج و شلوغی مانند حیوانات حاکم باشد ما از اینجا خواهیم رفت، اگر میخواهید بدانید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است، بایستی متمدنانه رفتار کنید، این مشکل منطقه است؛ آیا شما تصور میکنید که ما از این خوشحال هستیم و از بودن در اینجا خرسندیم؟»
بسیاری از لبنانیها این اظهارات را که به طور گسترده در رسانههای لبنان منتشر شد، بیاحترامی دانستند. ریاست جمهوری لبنان فقط این اظهارات را «غیرعمدی» خواند و بعد بیانیهای در حمایت از روزنامهنگاران صادر کرد.
منبع: رویترز