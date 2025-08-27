یک راهکار ساده برای جلوگیری از هدر رفت آب + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0645\u062f \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0632\u0648\u0627\u0631\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0645\u0635\u0631\u0641 \u0628\u0647\u06cc\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0646\u00bb \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0627 \u062a\u0639\u0648\u06cc\u0636 \u0628\u0647 \u0645\u0648\u0642\u0639 \u0648\u0627\u0634\u0631 \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u062a\u0631\u06cc\u062c \u0634\u06cc\u0631\u0622\u0644\u0627\u062a \u0645\u0646\u0632\u0644\u060c \u0645\u06cc\u062a\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0645 \u0645\u06cc\u0632\u0627\u0646 \u0642\u0627\u0628\u0644 \u062a\u0648\u062c\u0647\u06cc \u0627\u0632 \u0647\u062f\u0631 \u0631\u0641\u062a \u0622\u0628 \u0631\u0627 \u06a9\u0646\u062a\u0631\u0644 \u06a9\u0646\u06cc\u0645.\n