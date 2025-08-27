برای جلوگیری از هدر رفت آب راهکار‌های ساده‌ای وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد حسین زوار، کارشناس مدیریت مصرف بهینه در برنامه «ایران من» گفت: با تعویض به موقع واشر و کارتریج شیرآلات منزل، میتوانیم میزان قابل توجهی از هدر رفت آب را کنترل کنیم.

برچسب ها: صرفه جویی ، کمبود آب ، کم‌آبی
سهم بخش خانگی در مصرف آب + فیلم
حداکثر ۱۵ درصد پله‌برقی پل‌های مکانیزه خاموش است
معتمدیان:
ناترازی ۳۰۰۰ مگاواتی برق تهران تا سال آینده برطرف می‌شود
یک راهکار ساده برای جلوگیری از هدر رفت آب + فیلم
