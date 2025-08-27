پیروزی تیم ملی والیبال ایران برابر مصر در دیداری تدارکاتی

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران که اردوی برون مرزی خود را در دوحه آغاز کرده است، از ساعت ۱۸:۱۵ دقیقه در نخستین دیدار تدارکاتی به مصاف مصر رفت.

شاگردان روبرتو پیاتزا در این دیدار سه بر یک به پیروزی رسیدند تا در نخستین گام از پنج‌گانه تدارکاتی، فاتح میدان شوند. مصری‌ها در ست دوم این دیدار ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسیدند، اما در ست‌های اول، سوم و چهارم با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۰ نتیجه را به تیم ایران واگذار کردند.

مرتضی شریفی (کاپیتان) علی حاجی‌پور، یوسف کاظمی، محمد ولی‌زاده، جواد کریمی، پوریا حسین خانزاده و آرمان صالحی (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه دوستانه بود.

عرشیا به‌نژاد، علی رمضانی، سیدعیسی ناصری، امیرحسین اسفندیار، علی حق‌پرست، احسان دانش‌دوست، امین اسماعیل‌نژاد، محمدرضا حضرت‌پور و نیما باطنی دیگر بازیکنان تیم ملی در اردوی دوحه هستند.

ملی پوشان ایران همزمان با پیگیری تمرینات در دوحه، دو دیدار تدارکاتی و دوستانه دیگر برابر قطر (۹ و ۱۱ شهریور) خواهند داشت و قبل از شروع مسابقات قهرمانی جهان نیز دو دیدار تدارکاتی با اسلوونی و آلمان در مانیل برگزار می‌کنند.

تیم‌های ملی والیبال ایران و مصر در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ در گروه یک مسابقات قرار دارند و دو تیم ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۲۳ شهریور در دیدار رسمی این مسابقات به مصاف یکدیگر خواهند رفت.