\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0627\u062e\u0628\u0627\u0631\u06cc\u060c \u062f\u0631\u0648\u0627\u0632\u0647\u200c\u0628\u0627\u0646 \u062a\u06cc\u0645 \u0633\u067e\u0627\u0647\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0634\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062f\u0631\u0648\u0627\u0632\u0647 \u0628\u0627\u0646 \u0641\u0635\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0639\u0644\u06cc\u0631\u0636\u0627 \u0628\u06cc\u0631\u0627\u0646\u0648\u0646\u062f \u0627\u0633\u062a.\n\n\n