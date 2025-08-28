باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی - قوم لر، در طول تاریخ به شجاعت و پیوند با سلاح شناخته می‌شد؛ پیوندی که نه از سر خشونت، بلکه برای دفاع از خاک، ناموس و جان عشایر در برابر تهدیدات طبیعی و انسانی شکل گرفته بود.

اما این میراث تاریخی که روزگاری نماد دفاع و استقلال بود، امروز در دستان برخی افراد به ابزاری برای نمایش‌های بی‌جا در مراسم شادمانی و حتی سوگواری تبدیل شده است.

صدای گلوله‌ای که باید یادآور مقاومت در برابر دشمنان باشد، حالا در جشن‌ها و عزاداری‌ها، به صدای داغ و مصیبت بدل شده است.

گلوله‌هایی که شادی را به عزا بدل می‌کنند

در سال‌های اخیر، بارها خبرهای تلخی از عروسی‌هایی که با کشته و زخمی شدن همراه شده‌اند یا عزاداری‌هایی که به مرگ ناخواسته ختم شده‌اند، افکار عمومی لرستان را جریحه‌دار کرده است.

یک لحظه غفلت، یک شلیک نسنجیده، کافی است تا خانواده‌ای برای همیشه داغدار شود.

این رسم غلط، نه‌تنها جان انسان‌ها را تهدید می‌کند، بلکه امنیت روانی جامعه را نیز بر هم می‌زند؛ کودکان با شنیدن صدای تیر دچار اضطراب می‌شوند و شهروندان احساس ناامنی می‌کنند.

تیراندازی بدعتی خطرناک است

محمدرضا هاشمی‌فر، فرمانده انتظامی لرستان، گفت:سلاح در گذشته نماد قدرت و غیرت بود و در بزنگاه‌های تاریخی برای دفاع از ایران‌زمین استفاده می‌شد. اما امروز متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی افراد این ابزار دفاعی را در مراسم عروسی و عزاداری به شکلی غلط و هنجارشکنانه استفاده می‌کنند. این اقدام نه‌تنها امنیت روانی مردم را مختل می‌کند، بلکه جان‌های عزیزی را هم گرفته است.

وی با اشاره به پویش «نه به تیراندازی» افزود:نیروی انتظامی لرستان این پویش را با مشارکت ریش‌سفیدان، بزرگان طوایف و متنفذان محلی آغاز کرده تا این رسم غلط را برچیند. هدف ما صرفاً برخورد قهری نیست، بلکه فرهنگ‌سازی و بازگرداندن آرامش به جامعه است.

همه باید به پویش «نه به تیراندازی» بپیوندند

سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان تأکید کرد:پویش نه به تیراندازی یک اقدام مثبت فرهنگی برای افزایش امنیت روانی جامعه است. برای ترویج آن باید از ظرفیت فضای مجازی، رسانه‌ها، بزرگان و ریش‌سفیدان استفاده کرد. نباید اجازه دهیم تصویر ناامنی از لرستان منتشر شود.

وی ادامه داد:اقدامات خوبی توسط دولت چهاردهم در استان رخ داده و ما باید در مسیر توسعه شتابان لرستان گام برداریم. حذف این رسم غلط، بخشی از تحقق همین هدف است.

نقش رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی در تغییر نگرش

برچیدن این رسم نیازمند همکاری همه‌جانبه نهادهاست. رسانه‌ها، به‌ویژه صداوسیمای استان، با تولید مستندهای هشداردهنده، برنامه‌های گفت‌وگو محور و پخش تیزرهای آموزشی می‌توانند نقش بی‌بدیلی در تغییر نگرش عمومی داشته باشند.

مدارس و دانشگاه‌ها نیز می‌توانند با آموزش و آگاه‌سازی نسل جوان، بذر فرهنگ صلح و مدارا را بکارند. همچنین روحانیون، ائمه جمعه و تشکل‌های مردمی با نفوذ کلام خود می‌توانند مردم را به کنار گذاشتن این سنت غلط ترغیب کنند.

تیراندازی در مراسم شادی و سوگواری نه سنت اصیل لری است و نه نشانی از غیرت؛ بلکه بدعتی خطرناک است که آرامش عمومی را می‌گیرد و خانواده‌ها را داغدار می‌کند.

با اجرای پویش «نه به تیراندازی» و همراهی مردم، مسئولان، ریش‌سفیدان و رسانه‌ها، می‌توان لرستانی ساخت که در آن صدای گلوله جایش را به نوای ساز و دهل عروسی‌ها و زمزمه‌های آرام سوگواری دهد. این تغییر نه‌تنها جان انسان‌ها را حفظ می‌کند، بلکه اصالت و هویت فرهنگی قوم لر را نیز پاس می‌دارد.