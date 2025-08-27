توضیحات واگذاری زمین به بیمارستان بهارلو/ کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در نظام سلامت

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رئیسکرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار کرد: دانشگاه علومپزشکی تهران به واسطه پیشینه و سبقه تاریخی خود، محل بسیاری از اقدامات در حوزه پزشکی است. اساتید دانشگاه علومپزشکی تهران در بسیاری از کارگاهها و کنفرانسهای بینالمللی شرکت میکردند و اقدامات نوین را در کشور عملیاتی میکردند.
وی ادامه داد: بسیاری از اقدامات پزشکی در کشور انجام میشود و این در حالی است که اقداماتی مانند عمل قلب باز و درمان ناهنجاریهاث پزشکی در کشور انجام نمیشد. همچنین پیوند عضو در کشور بسیار محدود بود، اما شرایط این روزها بسیار متفاوت شده است؛ به نحوی که سلولدرمانی و پیوند مغز استخوان در کشور انجام میشود.
رئیس دانشکاه علومپزشکی تهران با بیان اینکه «پزشکی شخصیسازی شده» از مسائل روز حوزه پزشکی است، تصریح کرد: مداخلات پزشکی در پزشکی شخصیسازی شده برمبنای نقشه ژنتیکی افراد انجام میشود و این موضوع در مراکز پژوهشی دانشگاه علومپزشکی تهران در حال پیگیری است.
رئیسکرمی با بیان اینکه نظام سلامت کشور با کمبود ۱۰۰هزار پرستار مواجه است، گفت: دانشگاه علومپزشکی تهران نیز با کمبود پرستار مواجه است. آزمون استخدامی وزارت بهداشت در شهریور ماه سال جاری برگزار میشود که مجوز جذب ۷۵۰ نفر برای دانشگاه علومپزشکی تهران صادر شده که ۵۰۰ مورد از این تعداد را برای گروه پرستاری درنظر گرفتهایم.
وی افزود: اگرچه ۵۰۰ سهمیه برای گروه پرستاری درنظر گرفتهایم، اما تعداد متقاضیان از تعداد سهمیه درنظر گرفته شده، کمتر است. پرستاران با مشکلات مالی مواجه هستند؛ شرایط پرداخت باید به نحوی باشد که میزان دریافتی با شرایط کاری آنها منطبق باشد. شرایط کاری پرستاران به نحوی است که بسیاری از آنها نسبت به ترک موقعیت شغلی خود اقدام کردهاند یا اقدامات دیگری با توجه به موقعیت شغلی خود مانتد زیبایی انجام میدهند.
رئیس دانشگاه علومپزشکی تهران با بیان اینکه «اسکان» از مشکلات پرستاران به حساب میآید، گفت: اسکان، یکی از مشکلات اصلی پرستارانی که مایل به ترک موقعیت شغلی خود در تهران هستند، محسوب میشود. دانشگاه علوم پزشکی تهران، پانسیونهایی درنظر گرفته است تا مشکلات اسکان آنها برطرف شود.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آخرین وضعیت واگذاری زمین به بیمارستان بهارلو به کجا رسید؟» گفت: بیش از ۱۰ سال پیش، دولت مصووبهای درباره واگذاری زمین پشت بیمارستان بهارلو که متعلق به شرکت فرآوردههای نفتی است، صادر کرد. بیمارستان بهارلو ۸۵ سال قدمت دارد و جزو بیمارستانهای در معرض خطر به حساب میآید. خوشبختانه، موضوع واگذاری این زمین با پیگیری وزیر بهداشت، معاون اجرایی رئیسجمهور به سرانجام رسید. ساختمانهایی که میبایست به وزارت نفت واگذار میکردیم به این وزارتخانه واگذار کردهایم و زمین پشت بیمارستان بهارلو نیز تا پایان شهریور به دانشگاه علومپزشکی تهران واگذار میشود. پس از واگذاری زمین، مراحل ساخت آغاز میشود. با واگذاری زمین، یکی از معضلات دانشگاه علومپزشکی تهران برطرف میشود.
رئیس دانشکاه علومپزشکی تهران درباره برنامه پزشکی خانواده گفت: دانشگاه علومپزشکی تهران در ارتباط با اجرای این برنامه در سطوح یک آمادگی کامل دارد و نقشه نظام ارجاع را آماده کرده بودیم. همچنین بیمارستانها سطح دو برای اجرای این برنامه مشخص شده است. در وهله نخست، برنامه پزشکی خانواده در شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر و روستاها اجرا میشود.
وی درباره میزان مهاجرت پرستاران و پزشکان توضیح داد: آمار دقیقی درباره مهاجرت پزشکان و پرستاران وجود ندارد. مبنای کنونی میزان مهاجرت پرستاران و پزشکان بر اساس صدور «گوداستندینگ» است که در سازمانهای «نظام پرستاری» و «نظام پزشکی» صادر میشود که مبنای درستی نیست.