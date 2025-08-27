نرخ تورم در مرداد ماه ۳۶.۳ درصد شد

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم دوزاده ماهه منتهی به مرداد ماه ۳۶.۳ درصد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مرداد ماه ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۴۲.۴ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۴۲.۴ درصد بیشتر از مرداد ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه مرداد ماه در مقایسه با ماه قبل، ۱.۲ واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت

در مرداد ماه، شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۳۷۰.۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۹ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۲.۴ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۶.۳ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در مرداد ماه تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۴۲.۴ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۴۲.۴ درصد بیشتر از مرداد ماه سال قبل برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند. تورم نقطه به نقطه مرداد ماه در مقایسه با ماه قبل، ۱.۲ واحد درصد افزایش داشته است.

در مرداد ماه ۱۴۰۴، تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ۲.۹ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۳.۹ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۳ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوار‌های کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در مرداد ماه، نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۳۶.۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۰ واحد درصد افزایش یافته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در مرداد ماه 

نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه برابر ۳۶.۳ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۵.۸ درصد برای دهک­­ دهم، تا ۳۶.۸ درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۱.۰ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۰.۶ واحد درصد) ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

